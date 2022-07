Luminea Home Control Smarte WLAN-Dimmer-Steckdose mit Phasenabschnittsdimmer

Jetzt auch herkömmliche Leuchten dimmen, sogar per App & Sprachbefehl

– Stehleuchte, Schreibtischlampe & Co. werden jetzt stufenlos dimmbar

– Für dimmbare Halogen- und Glühlampen sowie dimmbare Energiesparlampen und LEDs

– Steuerbar auch per Sprachbefehl: Kompatibel zu Siri, Alexa und Google Assistant

– Auch in Frankreich verwendbar: Schutzkontakt-Stecker Typ E

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Dimm- und Timer-Funktion

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Macht die Leuchten smart & dimmbar: Ob romantische Kuschel-Beleuchtung oder helles Leselicht – mit der WLAN-Dimmer-Steckdose schafft man bequem für jeden Anlass die richtige Lichtstimmung. Und das ganz ohne die liebgewonnenen Leuchten auszutauschen.

Kinderleicht installiert: Den WLAN-Steckdosen-Dimmer von Luminea Home Control einfach zwischen Steckdose und Netzstecker der Leuchte stecken und schon regelt man die Helligkeit stufenlos ganz nach seinen Wünschen direkt an der Steckdose oder per App.

Per App ELESION die Kontrolle behalten – auch weltweit lassen sich die angeschlossenen Leuchten bequem per Smartphone und Tablet-PC ein- und ausschalten, die Helligkeit kann angepasst und Zeitpläne eingerichtet werden – für Licht ganz automatisch.

Auch per Sprachbefehl steuerbar: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Dimmer-Steckdose ein. Schon lassen sich Stehleuchte, Schreibtischlampe & Co. mit einer einfachen Anweisung bedienen – bequemer geht“s nicht!

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Phasenabschnitts-Dimmer: für dimmbare Halogen- und Glühlampen mit bis zu 200 Watt sowie dimmbare Energiesparlampen und dimmbare LEDs mit bis zu 80 Watt

– Per Tastendruck an der Dimmer-Steckdose stufenlos dimmen

– Kostenlose App ELESION für iOS und Android: für weltweite Steuerung und Timer-Funktionen

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten sowie angeschlossene Lampen dimmen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Auch in Frankreich verwendbar: Schutzkontakt-Stecker Typ E

– Steckdose belastbar bis 230 Watt / 1 A

– Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz (Steckdosengerät)

– Maße: 100 x 75 x 55 mm, Gewicht: 100 g

– WLAN-Dimmer-Steckdose inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107401890

Hinweis: Bitte sicherstellen, dass die Lampe oder Leuchte dimmbar ist. Nicht dimmbare LED-Leuchtmittel, Energiesparlampen und 12-V-Halogenbirnen sind auch über die Dimmer-Steckdose weiterhin nicht dimmbar.

Preis: 25,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5229-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5229-3101.shtml

Auch als 2er- und 3er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er Smarte WLAN-Dimmer-Steckdose mit Phasenabschnittsdimmer bis 200 Watt

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5230-625

Luminea Home Control 3er Smarte WLAN-Dimmer-Steckdose mit Phasenabschnittsdimmer bis 200 Watt

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5321-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/nzrYjHkf52tQoKp

