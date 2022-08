Luminea Home Control 2in1-WLAN-Unterputzsteckdose SF-665.up

– 2 USB-Geräte gleichzeitig laden: die Steckdose bleibt frei

Mit der WLAN-Unterputz-Steckdose von Luminea Home Control lassen sich Elektrogeräte bequem vom Sofa aus kontrollieren: Beleuchtung und mehr steuert man jetzt per Sprachbefehl oder App! Einfach die herkömmliche Unterputz-Steckdose austauschen und schon muss man sich nicht mehr nach Schaltern bücken.

Die Mobilgeräte mit neuer Energie versorgen: Dank zwei integrierter USB-Ladebuchsen erhalten auch Smartphone, Tablet-PC und Co. jederzeit bequem Strom. Dank USB-C auch Geräte der neuesten Generation.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts kann man die Steckdose ein oder ausschalten. Oder z.B. unterwegs prüfen, ob alles ausgeschaltet ist. So genießt man den Urlaub sorgenfrei!

Einbrecher werden abgeschreckt, in dem man jederzeit seine Anwesenheit zu Hause simuliert. Per App stellt man verschiedene Zeiten ein, an denen z.B. angeschlossene Lampen automatisch an- und ausgehen. Oder man aktiviert die Steckdose ganz spontan.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise lässt man die an die Steckdose angeschlossene Lichtquelle einschalten, wenn man andere Lichtquellen im Raum aktiviert.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

Per Sprachkommando schalten: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Steckdose ein. Schon schaltet man das angeschlossene Elektrogerät mit einer einfachen Anweisung ein und aus.

– Für Standard-Unterputz-Dosen geeignet

– 2 USB-Ladebuchsen: 1x USB-Typ-A und 1x USB-C mit je 5 V, insgesamt max. 2 A

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: weltweit Steckdose ein-/ausschalten, für Timer-Funktionen

– Zeitschaltuhr-Funktion: automatische Aktivierung und Deaktivierung nach einstellbarem Zeitplan

– Timer-Funktion: in 1-Minuten-Schritten einstellbarer Countdown schaltet die Steckdose automatisch ein/aus

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der angeschlossenen Lichtquelle bei Aktivierung anderer Lichtquellen

– Abwesenheits-Modus: schaltet Lichtquellen ein und aus, täuscht Anwesenheit vor

– Ein/Aus-Schalter am Gehäuse und LED-Status-Anzeige

– Kindersicherung und Überspannungsschutz integriert

– Steckdose belastbar bis 3.680 Watt / 16 A

– Maße: 86 x 86 x 50 mm, Gewicht: 115 g

– WLAN-Steckdose inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399999

Preis: 22,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5209-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5209-3103.shtml

Auch als Sets erhältlich:

Luminea Home Control 3er-Set WLAN-Unterputzsteckdosen SF-665.up mit App, je 1x USB A, 1x USB C, 2 A

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5213-625

Luminea Home Control 5er-Set WLAN-Unterputzsteckdosen SF-665.up mit App, je 1x USB A, 1x USB C, 2A

Preis: 96,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5214-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5214-3103.shtml

Luminea Home Control 10er-Set WLAN-Unterputzsteckdosen SF-665.up mit App, je 1x USB A, 1x USB C, 2 A

Preis: 189,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5215-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/YKgyGZdGoq4ML3g

