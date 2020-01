LogiMAT: itelligence zeigt durchgängig elektronische Versandabwicklung vom Lager bis zum Zoll

Bielefeld / Stuttgart, 9. Januar 2020 – Das führende SAP-Beratungshaus itelligence AG fokussiert auf der LogiMAT in Stuttgart, Halle 8, Stand B38, drei Schwerpunkte: die erweiterte Packtischanwendung it.x-packIT EWM für SAP Extended Warehouse Management, die Versandlösung it.x-press und it.DGMSuite für die Zollabwicklung. it.x-packIT EWM ist sowohl mit integriertem SAP Extended Warehouse Management verfügbar, als auch für Anwender, welche die Lösung separat auf einem dezentralen Server einsetzen.

Neben der Packtischanwendung it.x-packIT ERP in SAP ECC oder SAP S/4HANA bietet itelligence auch eine Verpackungslösung für SAP Extended Warehouse Management an. it.x-packIT EWM lässt sich einsetzen in Systemlandschaften mit einem vollintegriertem, einem separatem oder einem dezentralen SAP EWM.

Beim Versand von Gefahrgütern ist besondere Sorgfalt geboten. Die itelligence-Lösung it.DGMSuite bildet die dazugehörigen Abläufe ab und sichert die fehlerfreie Transport- und Lieferabwicklung. Die Zollanmeldung und -abwicklung steuern die in it.x-press integrierte Atlas-Schnittstelle oder SAP Global Trade Service.

„Anwender der Lösungsfamilie it.x-press profitieren von einem automatisierten und durchgängig vernetzten elektronischen Versand“, berichtet Mersun Sezer, Head of Advanced Application Consulting bei der itelligence AG. „Die Applikation sind eng integriert und lassen sich ohne großen Aufwand parametrisieren. Sie bieten einen breiten Funktionsumfang, binden mehr als 120 Kurier-, Express- und Paketdiensten sowie Speditionen an, sie skalieren gut und sie lassen sich schnell einführen.“

Die Branchenlösungen arbeiten sowohl mit SAP S/4 HANA als auch mit dem klassischen SAP ECC zusammen. Je nach kundenspezifischer Anforderung lassen sich die Features auch in beiden SAP-Welten parallel einsetzen.

Interessierte können schon im Vorfeld einen Gesprächstermin direkt auf der Messe vereinbaren und sichern sich damit auch ein LogiMAT-Gratisticket unter dem Link: https://itelligencegroup.com/de/events/logimat-2020/

itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP Software und Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.

Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin „brand eins“ gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland.

itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6 Mio. Euro. www.itelligencegroup.com

