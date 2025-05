LIEBE – Neue Ausgabe des Onlinemagazins Prinzip Apfelbaum

Viel zu selten machen wir uns bewusst, wie sehr wir geliebt werden und wie sehr wir lieben: unsere Partnerin oder unseren Partner, unsere Familie, unsere Freunde. In der neuen Ausgabe des Onlinemagazins “Prinzip Apfelbaum” widmen wir uns einem lebenswichtigen Gefühl.



Berlin, 14. Mai 2025 – In der Literatur und in der Dichtung, im Film und in der Musik dreht sich (fast) alles um die Liebe. Ganz anders in unserem Alltag, da verlieren wir die Liebe schnell aus den Augen, setzen Verstand vor Herz und verstricken uns in praktischer Nüchternheit. Dabei ist es die doch Liebe, die uns durchs Leben trägt, selbst wenn wir es manchmal nicht bemerken.

Wir haben mit dem Schriftsteller Ewald Arenz, darüber gesprochen, was passiert, wenn ältere Menschen sich verlieben: Wie erleben sie eine neue Liebe? Außerdem haben wir Menschen getroffen, die ihre große Liebe aus den Augen verloren und später doch noch wiedergefunden haben. Und natürlich widmen wir uns einer ganz besonderen Liebe: der zwischen Großeltern und ihren Enkelkindern. In der neuen Ausgabe unseres Onlinemagazins „Prinzip Apfelbaum“ geht es mitten ins Herz.



Ewald Arenz „Gefühle altern eben nicht“

Die Liebe spielt in den allen Romanen von Ewald Arenz eine wichtige Rolle. In seinem Buch „Die Liebe an miesen Tagen“ verliebt sich die nicht mehr ganz junge Clara in den zehn Jahre jüngeren Elias. Arenz ist überzeugt: Auch mit 78 Jahren fühlt sich Verliebtsein noch an wie mit 18.

>> mehr lesen



Jugendliebe – wiedergefunden!

Es gibt Paare, die verlieren sich aus den Augen und finden erst nach langer Zeit wieder zusammen. Drei Geschichten, die ganz verschieden sind und doch etwas gemeinsam haben: Ihre Liebe hat die Zeit der Trennung überstanden.

>> mehr lesen



Enkelkinder und Großeltern

Die Liebe zwischen Großeltern und Enkelkindern ist eine besondere. Sie hat mehr Zeit denn je und kann intensiver gelebt werden. Doch das Zusammenspiel zwischen den Generationen führt auch zu Konflikten.

>> mehr lesen



Themen im Ratgeberteil: Emotionale Erbstücke, Hundeliebe und pflegebedürftige Eltern

In seinem stetig wachsenden Ratgeberteil bietet das Onlinemagazin auf www.prinzip-apfelbaum.de Antworten auf wichtige Fragen rund um Trauer, Erbe, Vorsorge, Ehrenamt

u. v. m. In dieser Ausgabe erfahren Leserinnen und Leser, wie man vermeiden kann, dass es über den Kleinkram im Nachlass zum Streit kommt, wie man den älter werdenden Eltern helfen kann und ob Hunde und Katzen Liebe empfinden.



Nächste Ausgabe zum Thema SCHMERZ erscheint im August

Wer keine Ausgabe des Online-Magazins verpassen möchte, abonniert den kostenlosen Newsletter unter magazin.mein-erbe-tut-gutes.de.



Über „Prinzip Apfelbaum. Magazin über das, was bleibt“

Die eigenen Werte weitergeben und Bleibendes schaffen, das immer wieder Früchte trägt. Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes“ nennt das: Prinzip Apfelbaum. Im Online-Magazin der Initiative aus 25 gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen dreht sich alles um die Frage „Was bleibt?“. Prinzip Apfelbaum denkt offen nach über das Leben und den Tod, fragt kluge Menschen nach ihren Erfahrungen und Ideen und spart nicht mit Anregungen für eine bewusste Gestaltung der Zeit, die uns noch bleibt. Das Online-Magazin erscheint unter www.prinzip-apfelbaum.de kostenlos vier Mal im Jahr. Es schenkt Menschen im besten Alter schöne Lesemomente: spannende Porträts und Interviews, anregende Essays und jede Menge Tipps und gute Ratschläge.



Über die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“

Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ – eine 2013 gegründete Initiative gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen – möchte Menschen bei ihrem Vorhaben unterstützen, mit dem Erbe auch die eigenen Werte weiterzugeben, und „Das Prinzip Apfelbaum“ einer breiten Öffentlichkeit als Ausdruck einer grundsätzlichen Haltung näherbringen. Die repräsentative GfK-Studie „Gemeinnütziges Vererben in Deutschland“ zeigt: Bereits jede*r Zehnte der über 60-Jährigen kann sich vorstellen, einen Teil des Erbes einem guten Zweck zukommen zu lassen, bei den Kinderlosen sogar jede*r Dritte.



Pressekontakt:

Steven Tümler, Telefon: (030) 29 77 24 36, E-Mail: presse@mein-erbe-tut-gutes.de