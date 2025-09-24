Licht und Luxus bei Mercedes-Benz

Glamox setzt Mercedes-Benz-Studio in Polen ins richtige Licht

Hildesheim, 23. September 2025 – Das polnische Auto-Studio in Lodz hat die Präsentationsräume seines Mercedes-Benz-Studios umfassend modernisiert. Sämtliche Räumlichkeiten wurden dazu mit einer kompletten Beleuchtungsinstallation mit über 500 smarten LED-Leuchten und einer Lichtsteuerung von Glamox ausgestattet. Entscheidend für die Niederlassung war dabei, die strikten Qualitätsanforderungen des MAR 20X-Standards zu erfüllen, die Mercedes für seine Showrooms im Luxus-Segment zur Beleuchtung und damit optimalen Präsentation seiner Fahrzeuge vorgibt.

„Wir haben dazu mit dem Lichtdesigner, dem Architekten und dem Bauunternehmer zusammengearbeitet, um sowohl funktionale als auch ästhetische Lösungen zu finden. Wir konnten so einen außergewöhnlich stilvollen und perfekt beleuchteten Showroom inszenieren“, sagt Michał Banasiak, Projektleiter bei Glamox.

Zum Einsatz kamen die stilvollen Pendelleuchten und Linearsysteme der FX35-Produktfamilie, die Einbau-Downlights der D50-Familie sowie CAMELEON R65A Spots. Zusätzlich sorgen energieeffiziente und ultraleichte C25-R-Einbauleuchten und die vielseitige und robuste Leuchte COSMO APEX für die lichttechnische „Allgemeinbeleuchtung“ in den funktionalen Räumlichkeiten. Selbst die Fluchtweg-Beleuchtung inklusive Notausgangleuchten wurden von Glamox installiert.

„Um Änderungen der Deckenhöhen zu berücksichtigen und die am besten geeigneten Lichtfarben und -temperaturen auszuwählen, standen wir ständig in enger Abstimmung mit dem Auto-Studio“, ergänzt Michał Banasiak. Alle Leuchten haben einen Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 und entweder eine Farbtemperatur von 3000 oder 4000 Kelvin, sie sind vernetzt und werden zentral über das Glamox Ethernet2DALI-Lichtmanagementsystem gesteuert. Die neuesten Modelle aus dem Hause Mercedes-Benz werden so für Kunden und Interessierte perfekt in Szene gesetzt.

Weitere Informationen unter www.glamox.de

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

