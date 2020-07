Lesespaß nicht nur für Kinder

Die folgenden Buchtipps bieten nicht nur Lesespaß für Kinder, sondern auch für diejenigen, die sich ihr Kindsein erhalten haben und im Herzen jung geblieben sind.

Mit Nepomuck auf Weltreise

Wie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!

ISBN-10: 3961112762

ISBN-13: 978-3961112760

Die Flickenhexe

Ihr denkt, dass ihr Hexen kennt? Seid ihr sicher? In diesem Buch lernt ihr jedenfalls die Flickenhexe kennen, erlebt, wie sie den Streit mit den Gurkenhexen schlichtet, erfahrt, weshalb das Haus der Porzellanhexe in Scherben gegangen ist und warum die Seifenblasenhexe keine eckigen Seifenblasen mit Marmeladefüllung machen kann. Zudem macht ihr Bekanntschaft mit der Gewitterhexe, der Mondhexe, der Safthexe und einigen mehr.

ISBN-10: 3746795567

ISBN-13: 978-3746795560

ElfenZauberei

Der 15-jährige Frederic lebt mit seiner Mutter in einer Villa und bekommt jeden Wunsch erfüllt. Materiell hat er keine Sorgen, jedoch hätte gern eine Familie, in der er sich geborgen fühlen könnte. Nachdem er sich nach einem heftigen Streit wünscht, dass seine Mutter verschwinden würde, geht dieser Wunsch umgehend in Erfüllung. Durch einen von ihm mit verschuldeten Unfall liegt diese im Koma.

Frederic wird in einem Kinderheim einquartiert. Sein Verhalten den Erziehern gegenüber ist unverschämt, die Kinder behandelt er herablassend.

Mit der Zeit bekommt er einen Einblick in die Lebensgeschichten und beginnt nachzudenken. Langsam wird er umgänglicher und erkennt, welche seine wahren Freunde sind und was zählt, um glücklich leben zu können. Er verbringt im Heim sein erstes schönes Weihnachtsfest.

Diese Geschichte habe ich geschrieben, weil in der heutigen Zeit die Wünsche vieler Kinder unermesslich sind, sie sind unzufrieden, unfreundlich, mobben ihre Klassenkameraden, sogar ihre Freunde. Beim Lesen dieses Buches werden sie zum Nachdenken angeregt.

ISBN-10: 3746704375

ISBN-13: 978-3746704371

Zac und der geheime Auftrag

Zac gehört zur untersten Schicht, zu den Ärmsten der Ärmsten. Schon sehr früh muss er erleben, was es heißt, zum Arbeiten und Dienen geboren zu sein.

Eine Nachts wird er von einer unbekannten Stimme mit den Worten ´Zac, du bist eines Besseren bestimmt. Folge deiner Mission! Du wirst gebraucht` geweckt. Hat seine Fantasie ihm nur einen Streich gespielt oder war es eine Botschaft? Als sein Herr ihn eines Tages wieder schlecht behandelt, läuft er einfach weg und somit beginnt das Abenteuer seines Lebens. Böse Mächte wollen die Menschheit vernichten. Kann Zac das verhindern?

„Zac und der geheime Auftrag“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, dem positiven Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-10: 3961116687

ISBN-13: 978-3961116683

Die Erben der Hexenschülerin: Luzia

Die sechzehnjährige Luzia Spengler lebt Ende des 15. Jahrhunderts in Paderborn. Seit sie im Alter von 13 Jahren von ihrer Ahnin Clara und deren gefährlichem und ungewöhnlichem Leben erfahren hat, träumt sie davon, eines Tages nach Würzburg zu reisen und auch die Burg Wiesenstein zu besuchen, wo Clara eine Weile gelebt hat.

Doch zunächst verläuft ihr Leben in anderen Bahnen. Als sie nach einem Unfall ihr Gedächtnis verliert, schließt sie sich einer Zigeunergruppe an und reist mit ihnen durch das Land. Die Reise der Zigeuner endet in Würzburg, wo Luzia das Mädchen Madlen kennen lernt. Gemeinsam mit ihr geht sie dem Verschwinden deren Mutter nach.

Eine Katastrophe bahnt sich an.

Die Geschichte von Luzia, einer Nachfahrin der Hexenschülerin, ist spannend und voller Wendungen. Sie ist geeignet für Jugendliche ab etwa 12 Jahren und für Erwachsene, die gerne in vergangene Welten eintauchen.

ISBN-10: 3748191545

ISBN-13: 978-3748191544

Die Spiral-Insel

Die einer Spirale ähnliche Insel erhebt sich mit steil abfallenden Klippen hoch aus dem Meer. Beherrscht wird diese Insel, in deren Erdinnerem das Feuer der Ewigkeit lodert, von der Königin der Zeit. Mit ihr bewohnen mystische Wesen wie zum Beispiel der Phönix, der Feuergeist, das Einhorn mit dem goldenen Horn, die Baumhirten, Zwerge, die Winde, der Greif und viele mehr das Eiland.

Eine Flaschenpost erreicht die Insel. In ihr der Hilferuf eines Jungen – Gero. Er lebt mittlerweile in einer Baumhöhle, da die Städte keinen Lebensraum mehr bieten. Das Kind hat von der sagenhaften Spiralinsel gelesen und bittet die Bewohner, seine Welt zu retten.

Der Fürst der Finsternis vereint die Kreaturen der Unterwelt, um den Aufstand des Guten zu verhindern.

Ein Kampf um die Erde beginnt.

ISBN-10: 3746759102

ISBN-13: 978-3746759104

ISBN-10: 3746759110

ISBN-13: 978-3746759111