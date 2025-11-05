Lesen macht allen Spaß und dieses Buch unterstützt auch noch einen guten Zweck

Die Anthologie „Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr“ der Ennepetaler Textschmiede bietet eine bunte Mischung an Geschichten, die jedes Leserherz erfreuen wird. Lesespaß für Jung und Alt und ein Buch für den guten Zweck. Geschrieben von Menschen für Menschen, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Mitwirkende:

Sarai, Conny Born-Maijer, Ede Niemeier, Christel Kummer, Reinhold Kummer, Lisa Teutloff, Regina Willim, Lisa M. Bulla, Klaus-J. Teutloff, Tanja Rösler, Britta Kummer und Petra Backhoff

Freuen Sie sich auf diese tollen Geschichten, die noch zusätzlich durch Illustrationen untermalt werden:

Zeit mit Tilda, Jona und die Zaubertür, Der kleine Bohrer, Katerpersönlichkeit mit Charme, So schön kann ein Teddyleben sein, Ben, Manchmal kommt es anders, Wo ist Heinrich …, Ende gut, alles gut, Das kleine Eichhörnchen, Meine kleine Reise zur großen Freundschaft, Unser stacheliger Freund, Sammy, Winterfreuden, Ringo, Lulu das kleine Pony, Mein kleiner Flatterfreund, Samir kommt in die Schule, Lauras Herbstferien, Sternenstreif, Die Sage vom Fuchsschwanzhalter

Buchbeschreibung „Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr“

In „Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr“ haben Ennepetaler gemeinsam zur Feder gegriffen. Zusammen für den guten Zweck, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Kinderherz erfreuen wird.

Das Buch ist aber nicht nur etwas für Kinder. Auch die, die im Herzen jung geblieben sind, werden ihre Freude an den Erzählungen haben.

Und natürlich gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Neugierig geworden?

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/kunterbunter-lesespass-fuer-kinder-und-noch-vieles-mehr-9783752627534

Produktinformation:

Taschenbuch: 120 Seiten

ISBN-13: 978-3752627534

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (4. November 2020)

Sprache: Deutsch

Auch als E-Book erhältlich!

Mehr über den Kinderschutzbund Ennepetal unter:

http://kinderschutzbund-ennepetal.de/

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/