Les femmes mûres de 35 ans portent ces 3 vêtements en automne

Comment une femme mûre en automne devrait-elle assortir ses vêtements? Ce n’est pas un problème, il y a tellement de styles classiques pour l’automne. Les filles peuvent porter des vêtements simples et généreux dans la vie quotidienne, et il est très facile d’apprendre à assortir des trenchs et des manteaux.Par conséquent, ces compétences vestimentaires doivent être acquises rapidement ~

Trench-coat d’automne pour femmes légères et matures à la coréenne

L’automne doit être une saison pour assortir les coupe-vent.Les coupe-vent noirs sont polyvalents et peuvent être qualifiés de classiques pour les vêtements d’automne.Les longs coupe-vent au-dessus du genou ne sont pas seulement élégants, mais aussi très simples.

Il peut y avoir beaucoup de vêtements à porter à l’intérieur.Les compétences d’empilage sont utilisées, une chemise à col haut est portée à l’intérieur et une veste-chemise à carreaux est portée à l’extérieur. Un pantalon avec un pantalon slim est plus facile pour modifier la forme de la jambe.L’ajout d’un coupe-vent rendra notre tempérament excellent.En automne, nous devons apprendre à porter un coupe-vent.

La nature polyvalente du coupe-vent se reflète également dans sa super praticité.Les filles de différents types et styles peuvent être assorties à des coupe-vent, et le coupe-vent peut être contrôlé par les petites et les grandes filles.

Par exemple, cette vie est une combinaison de loisirs et d’employés de bureau.Un long trench-coat noir est porté avec une chemise noire en tricot, qui est simple, mince et sexy. Associer un pantalon à un pantalon en jean slim crée un effet jambes longues et le tempérament simple de la fille peut être facilement assorti.

Le manteau des femmes matures légères d’automne porte un tempérament de style coréen

En plus du coupe-vent all-match, la tenue d’automne de la fille, le manteau, est également très populaire et montre le tempérament.

Le manteau léger de couleur café clair est très à la mode et tendance cet automne, et il est aussi extraordinairement doux à assortir. Une chemise à fond noir pur est portée à l’intérieur pour une coupe ajustée et simple. Le pantalon porte une paire de pantalons de sport décontractés amples, doux et vifs.Ce sont les tenues de la déesse au tempérament, et ce sont aussi des tenues extra vives et gaies.

Le manteau avec le plus d’ambiance automnale doit être le manteau kaki classique, qui est classique et polyvalent, et les manteaux en automne sont très chauds. Avec des vêtements simples, vous pouvez recréer les classiques et porter une chemise noire comme base assortie, simple et naturelle, pleine de style fashion.

Porter une paire de pantalons de survêtement gris clair est également plein de vitalité et a l’air cool. Parce que le pantalon a une bonne conception de fixation des pieds, il convient aux filles d’assortir une paire de bottes Martin, et il a A et tempérament.

Un manteau noir ample et confortable sera toujours un classique aux yeux des filles.Il peut facilement faire face à diverses occasions et porter l’état le plus dévergondé et confortable pour les filles.

Une chemise à carreaux noire et blanche est portée à l’intérieur, qui est élégante et très aura.Pour la plupart des filles du travail, ce genre de tenue est à la fois simple et élégante. Les pantalons portent une paire de pantalons de costume amples, pleins de style de travail et de vêtements de banlieue, les filles devraient vivre une vie aussi confiante, libre et facile.

Les hauts pour femmes mûres légères d’automne portent un style coréen

Les vêtements des filles légères et matures peuvent être doux et pleins d’atmosphère juvénile, ou ils peuvent être matures et sophistiqués.Chaque style est sa propre beauté unique.

Le pull en maille grise est ample, il peut donc être porté avec une chemise. Porter une chemise à l’intérieur et retourner le col de la chemise donnera aux gens un look très capricieux. Associé à un jean, il est légèrement plus ample, ce qui donne une belle apparence aux jambes.Il peut également couvrir la chair et paraître mince.Pour les grosses filles, ce type de pantalon peut être considéré comme très bon.

Les filles légères et matures ont en fait leur propre style, la plupart d’entre elles sont relativement petites, fraîches et matures.Sur le chemin de la croissance continue, elles ont déjà une attitude claire envers leur propre style vestimentaire.

Une chemise à fond blanc, une chemise bleue et une veste de costume sont une tenue superposée très classique, montrant un tempérament girly. Le pantalon est aussi un pantalon coupe droite très naturel, simple et ample, qui peut être porté ainsi pour le travail d’une femme mûre légère.

Les filles sont super belles avec des pulls de couleurs vives.Les pulls de couleur prune ont l'air très justes pour les filles, et ce sont aussi des tons très chauds, qui conviennent très bien à ce match d'automne frais.