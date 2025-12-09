leogistics stärkt Präsenz in Hamburg und positioniert sich für weiteres internationales Wachstum

Hamburg, 09. Dezember 2025 – Die leogistics GmbH, ein international führender Spezialist für SAP-basierte Logistiklösungen und Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH, hat neue Büroflächen im Hamburger Vespucci Haus in der HafenCity bezogen. Gemeinsam mit der Materna Information & Communications SE, der cbs sowie weiteren verbundenen Unternehmen der Gruppe stehen ab sofort 104 moderne Arbeitsplätze in zentraler Lage zur Verfügung. Mit ihrer umfassenden Expertise in den Bereichen Lagerlogistik, multimodales Transportmanagement und SAP-basiertes Yard Management unterstützt leogistics Industrie und Handel seit über 15 Jahren bei der Digitalisierung operativer Logistikprozesse. Der neue Standort unterstreicht den anhaltenden Wachstumskurs und schafft zusätzliche Kapazitäten für die internationale Expansion.

Mit dem Umzug von Hamburg-Ottensen in die Hamburger HafenCity endet ein mehr als fünfzehnjähriger Abschnitt der Unternehmensgeschichte. Seit Gründung im Jahr 2008 war leogistics dort ansässig. Der neue Standort im Herzen der Stadt, mit Blick auf die Elbphilharmonie und das Hafengeschehen, verdeutlicht die Weiterentwicklung und den Anspruch, die Zukunft der digitalen Logistik aktiv mitzugestalten.

„Mit dem neuen Umfeld schaffen wir nicht nur Raum für weiteres personelles Wachstum, sondern auch die strukturellen Voraussetzungen für eine noch engere Zusammenarbeit innerhalb der Materna- und cbs-Unternehmensgruppe“, erklärt Christiaan Carstens, Mitglied der Geschäftsführung der leogistics GmbH. „Wir bündeln Expertise, stärken gruppenweite Synergien und entwickeln integrierte Lösungen für komplexe, global ausgerichtete Logistikanforderungen.“

leogistics verfolgt eine klare Expansionsstrategie, sowohl personell als auch geografisch. Die Nachfrage nach SAP-basierten End-to-End-Lösungen in den Bereichen Transportation Management, Lagerlogistik und Yard Management nimmt international weiter zu. Durch die enge Vernetzung mit verbundenen Unternehmen innerhalb der Gruppe lassen sich Projekte in wachstumsstarken Märkten gemeinsam umsetzen und dabei höchste Anforderungen an Qualität, Skalierbarkeit und Innovationskraft erfüllen.

Der neue Standort in der Hamburger HafenCity bietet hierfür optimale Rahmenbedingungen. Die repräsentative Lage im Vespucci Haus mit Blick auf Elbe und Elbphilharmonie sowie die moderne technische Infrastruktur entsprechen höchsten Anforderungen an ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld. Die neuen Büroflächen überzeugen durch eine moderne ergonomisch durchdachte Ausstattung und bieten Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten, aber auch offene Bereiche für kreativen Austausch und kollaboratives Arbeiten.

Flexible Raumkonzepte ermöglichen eine dynamische Zusammenarbeit über Team- und Unternehmensgrenzen hinweg und fördern den Austausch mit Partnern innerhalb der gesamten Gruppe, vor Ort wie im hybriden Arbeitsumfeld. Die neue Adresse steht damit nicht nur für den unternehmerischen Fortschritt der leogistics, sondern auch für ein klares Bekenntnis zu einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur, in der nachhaltiges Wachstum und attraktive Arbeitsbedingungen gleichermaßen im Fokus stehen.

„Unsere Position innerhalb der Gruppe ist ein zentraler Bestandteil unserer strategischen Wachstumsplanung“, betont Carstens. „Wir sehen uns als starker Pfeiler in einem leistungsfähigen Netzwerk und gestalten die Zukunft der digitalen Logistik aktiv mit – in Deutschland, Europa und darüber hinaus.“