leogistics baut Führungsteam im Bereich SAP TM aus

Hamburg, 29.09.2025 – Die leogistics GmbH, ein führender Treiber für Logistik- und Supply-Chain-Innovationen im SAP-Umfeld, setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort – und das gegen den allgemeinen Markttrend. Durch eine erweiterte Führungsstruktur stärkt das Unternehmen den Bereich Transportation Management (TM). Künftig tragen Niklas Schützler, Head of TM, und Christian Carhaun, stellvertretender Head of TM, gemeinsam die fachliche und strategische Verantwortung für das Geschäftsfeld.

„Mit dieser Entscheidung reagieren wir auf die sehr positive Geschäftsentwicklung. Unsere Umsätze sind in den vergangenen Jahren konstant zweistellig gewachsen. Entsprechend investieren wir in Managementstrukturen und Know-how. Dank unserer starken Positionierung im Markt verfolgen wir eine Wachstumsstrategie, bei der wir Mitarbeitende einstellen, Talente fördern und neue Perspektiven eröffnen“, erklärt Christiaan Carstens, Mitglied der Geschäftsführung der leogistics GmbH. „Christian Carhaun bringt eine klare Vision für die Weiterentwicklung unseres Portfolios mit. Mit der neuen Führungsorganisation stärken wir nicht nur unsere interne Expertise, sondern untermauern auch den Anspruch, First Mover in der SAP-basierten Logistik zu sein.“

Christian Carhaun ist seit 2023 Teil von leogistics. Er startete als Projektmanager und übernahm 2024 die Position des Managers Business Development & Strategy im Bereich SAP TM. In seiner neuen Rolle wird er zusätzlich Projekte, Vertrieb und Presales unterstützen. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zuvor unter anderem zu HOFER Österreich als Senior Process Consultant SCM sowie zur Logistik Service GmbH (voestalpine Steel Divison), wo er SAP TM-Projekte mit Fokus auf Digitalisierung und Prozessoptimierung verantwortete. Er studierte Logistik- und Supply Chain Management an der FH Oberösterreich sowie an der Huron University in Kanada.

„Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit, gemeinsam mit Niklas Schützler und unserem Team die strategische Weiterentwicklung des Bereichs voranzutreiben. Unser Ziel ist es, innovative, praxisnahe SAP TM-Lösungen umzusetzen und unsere Kunden durch durchgängige Digitalisierung und smarte Prozesse nachhaltig zu unterstützen“, so Christian Carhaun.

Der Ausbau des Führungsteams unterstreicht den Kurs von leogistics: Investitionen in Know-how, Wachstum und Kundennähe sichern die Zukunft auch in einem herausfordernden Umfeld.





Über leogistics

Die leogistics GmbH schafft für ihre Kunden einzigartige und zukunftssichere Logistiklösungen. Qualität, Service und Innovationsfähigkeit stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir stellen immer wieder unter Beweis, dass man jeden Prozess verbessern kann.

Mit unseren Ideen und Softwareangeboten transformieren wir die Welt des Transportmanagements sowie der Werks-, Bahn- und Lagerlogistik. Mit unserer Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung im SAP-Umfeld gestalten wir schon heute die Zukunft der Logistik. Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe. Mehr Informationen unter www.leogistics.com

Kontakt für Medienanfragen:



Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel.: +49 (0)3841 22 43 14

info@stemmermann-pr.de

Bild: Christian Carhaun, stellvertretender Head of TM, leogistics GmbH/ Fotograf: Till Kretner