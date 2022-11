Leichte Lichtspender für jeden Lauf

Ob in der Stadt oder im Gelände: Mit den Stirnlampen der NEO-Serie und dem Signallicht CU2R setzt Ledlenser Aktive ins sichere Licht

Solingen, im Oktober 2022 – Mit den funktionsreichen Stirnlampen aus der NEO-Serie können Sportliche auch in der dunklen Jahreszeit jederzeit trainieren. Vier Modelle stehen zur Wahl: Als täglicher Begleiter passt die NEO1R selbst in eine kleine Tasche, die Allrounder NEO3 und NEO5R beleuchten Läufe durch die Stadt, die extrem lichtstarke NEO9R sorgt für Sicherheit beim Trailrunning. Alle Modelle bringen hilfreiche Features mit: So sorgt z.B. Fusion Beam auch bei schnellen Aktivitäten für ein homogenes Lichtbild und Temperature Control schützt vor Überhitzung. Für eine noch bessere Sichtbarkeit lässt sich das Signallicht CU2R einfach an der Kleidung befestigen.

NEO1R – minimalistischer Allrounder für jeden Tag

Die ultrakompakte Stirnlampe NEO1R wiegt nur 39 g und macht sich daher schlank in Taschen und Rucksäcken. So ist sie als täglicher Begleiter für den schnellen Feierabendlauf immer dabei. Sie verfügt über drei Weißlicht-Modi (250 lm, 150 lm, 20 lm) und ein Rotlicht: Dieses ist besonders augenschonend und daher angenehm beim Kartenlesen oder abends in der Berghütte. Die Modi werden einfach per Knopfdruck gewechselt, auch wenn die Lampe getragen wird. Das elastische, reflektierende Stirnband sorgt für einen komfortablen Sitz und bietet zusätzliche Sicherheit. Es ist abnehmbar und bei 30 Grad waschbar. Der Akku wird per mitgeliefertem Magnetladekabel aufgeladen.

NEO5R und NEO3 – Sicher unterwegs durch die Stadt

Ob mit oder ohne Laternenbeleuchtung: Die kompakte Stirnlampe NEO5R führt Läufer sicher durch die Straßen der Stadt. Ihr Lichtbild wurde speziell auf die Sicht während schneller Bewegung abgestimmt. Daher werden Nah- und Fernbereich stets optimal ausgeleuchtet. Vier Leuchtmodi zwischen 600 lm und 20 lm stehen zur Verfügung, die bei sich verändernden Lichtverhältnissen, auch während des Laufens, einfach gewechselt werden können.

Der Lampenkopf ist stufenlos schwenkbar, so kann das Licht individuell justiert werden. Der Akku sitzt komfortabel am Hinterkopf und sorgt damit für eine ausgewogene Gewichtsverteilung. Dank des rot blinkenden Rücklichts und des reflektierenden Stirnbands sind Läufer von allen Seiten gut sichtbar. Um in Laufgruppen niemanden zu blenden, kann die Lampe alternativ auch per mitgeliefertem Gurtband um Brust oder Hüfte befestigt werden.

Die NEO3 bietet gleiche Funktionen wie die NEO5R, bringt allerdings mit maximal 400 lm insgesamt etwas weniger Leuchtkraft mit. Sie wird mit drei AAA-Alkaline-Batterien betrieben und ist damit ein zuverlässiger Outdoor-Begleiter, wenn es keine Lademöglichkeiten gibt, z.B. beim Campingwochenende in freier Natur.

NEO9R – Ausdauerndes Kraftpaket für ambitionierte Trailrunner

Die NEO9R wurde speziell für lange Läufe bei Dunkelheit entwickelt. Bei dieser extrem leistungsstarken Stirnlampe hat Ledlenser mehrere Lichtquellen so kombiniert, dass sie den Nah- und Fernbereich in jeder Situation optimal ausleuchten. Im Mid Power Modus bietet die Lampe 200 lm und 60 Meter Leuchtweite – bis zu zwölf Stunden lang. Der starke Li-Ion Akku sorgt dafür, dass die Lampe selbst im Power Modus mit 600 lm und 120 Metern Reichweite fünf Stunden lang eingesetzt werden kann.

Auch in kritischen Situationen ist die NEO9R ein sicherer Begleiter: Kurzfristig kann im Boost-Modus taghelles Licht mit 1200 lm aktiviert werden. Dank Status-LED bleibt die Kapazität des Akkus immer im Blick. Ein weiteres Feature ist der schwenkbare Lampenkopf, mit dem der Lichtkegel individuell justiert werden kann. Auch bei diesem Modell sorgen rot blinkendes Rücklicht und ein reflektierendes Stirnband für eine hohe Sichtbarkeit von allen Seiten. Das elastische Überkopfband bietet einen besonders sicheren Sitz auch im rauen Gelände.

Bessere Sichtbarkeit mit der CU2R

Eine praktische Ergänzung ist die CU2R. Der Mini-Lichtspender sorgt für mehr Sichtbarkeit beim Laufen oder Radfahren und kann z.B. als Ergänzung zur ultraleichten NEO1R eingesetzt werden. Mit dem elastischen Band oder am Metallclip lässt sich die kleine Leuchte schnell und variabel befestigen, beispielsweise an der Kleidung oder am Rucksack. Die Lampe enthält eine Weißlicht-LED und zwei besonders leuchtstarke Rotlicht-LEDs. Ihre Bedienung ist intuitiv: An zwei separaten Schaltern kann Weiß- oder Rotlicht eingestellt werden, jeweils konstant oder blinkend. Die CU2R enthält einen Li-Ion-Akku, der sich schnell und einfach per Micro-USB aufladen lässt. Die Transportsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten. Die CU2R ist 37 mm lang, 35 mm breit und 20 mm hoch. Inklusive Akku bringt sie 25g auf die Waage.

Preise und Verfügbarkeit

NEO1R, NEO3 und NEO 5R sind in den Farbvarianten Black/Gray, Black/Blue und White/Lime erhältlich. NEO1R kostet 44,90 Euro, NEO3 34,90 Euro, NEO5R 59,90 Euro. NEO9R wird in Black/Gray oder Black/Blue angeboten, der UVP beträgt 109 Euro. CU2R ist zum UVP von 19,90 Euro erhältlich. Alle Preise sind inklusive gesetzlicher MwSt.

Die Stirnlampen der NEO-Serie sind im Onlineshop von Ledlenser verfügbar: https://shop.ledlenser.com/de.

NEO Serie allgemein: https://youtu.be/1astJbmEkac

NEO1R: https://youtu.be/aCtRWroM7vk und https://youtu.be/v3ZDpd4_Kyk

NEO5R: https://youtu.be/BPNSHNOEhKU und https://youtu.be/O9l4iBAbm2Q

NEO9R: https://youtu.be/BfSsf853mxc und https://youtu.be/dNPCfI66OAA

NEO3: https://youtu.be/s47fzejWJMY

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

—

Download der Mitteilung im Word-Format: 2022_10_Ledlenser_NEO_CU2R

Mit diesem Link erhalten Sie eine Bildauswahl: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/Wi3NLWSp5iw6dCt

—

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-marketing.com