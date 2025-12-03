Ledlenser spendet 10.000 € für das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz

Das Bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal unterstützt Familien unheilbar erkrankter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener – und ist dabei auf Spenden angewiesen

Solingen, November 2025 – Zwischen Black Friday und den Feiertagen ist der Geschenkekauf in vollem Gange. Eine Alternative zeigt die Initiative der Studierenden und Auszubildenden bei Ledlenser auf: Nach einem erfolgreichen Werksverkauf im September haben Team und Geschäftsführung beschlossen, einen Teil der Einnahmen zu spenden.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Studierenden und Auszubildenden – nur durch ihr Engagement ist der Werksverkauf zu einem so großen Erfolg geworden“, so Kai Milewski, Geschäftsführer bei Ledlenser. Ende September hatte der erste Werksverkauf im Solinger Headquarter stattgefunden – organisiert und durchgeführt von einem Team aus acht Auszubildenden und Studierenden. „Mit der Spende an das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz engagieren wir uns in der Region für den guten Zweck und können so das Projekt umso positiver abschließen“, so Milewski weiter.

Spende an das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz

„Nachdem wir beschlossen hatten, einen Teil unserer Einnahmen zu spenden, haben wir uns schnell auf einen Empfänger geeinigt“, erinnert sich Naomi Avvenire, duale Studentin bei Ledlenser. „Einer unserer Partner für den Werksverkauf, ein Foodtruck aus der Region, hat für das Hospiz gesammelt – das fanden wir eine richtig schöne Idee!“ Im Nachgang war die Spende schnell organisiert, ebenso die Scheckübergabe vor Ort.

Im Wuppertaler Kinder- und Jugendhospiz stehen zehn Zimmer für die Familien lebenszeitverkürzend erkrankter Kinder zur Verfügung. „Neben der Pflege konzentrieren wir uns dabei vor allem auf die Entlastung von Familien und schaffen einen positiven Ort, an dem gespielt, gelacht und miteinander geredet wird“, erklärt Hospizleiterin Kerstin Wülfing.

Einsatz von Spendengeldern

Neben der Unterbringung und Versorgung der Angehörigen kommen die Spenden laut Wülfing zudem der Trauerbegleitung sowie der Beschäftigung zusätzlichen Fachpersonals zugute. In diesen Bereichen ist die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes zu rund 50 % spendenfinanziert. Daher kommt es auf jeden Beitrag an – von Schülerinnen und Schülern, die ihre Klassenkasse auflösen, bis hin zu großen Firmenspenden.

„Vielleicht kann unsere Spende ein Denkanstoß vor Weihnachten sein: Muss es ein Berg an Geschenken sein – oder ist die Unterstützung eines gemeinnützigen Projekts eine gute Alternative“, so Avvenire abschließend.

Mehr zur Arbeit von Kerstin Wülfing und ihrem Team sowie Informationen zu Spendenmöglichkeiten gibt es hier: https://www.kinderhospiz-burgholz.de

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schmitz-Schöbitz (Communication & Trade Marketing Manager)

Kronenstr. 5-7

42699 Solingen

wiebke.schoebitz@ledlenser.com

Kontakt Presse/Medien

Profil PR OHG

Jan Lauer (PR)

Husarenstraße 74

38102 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com