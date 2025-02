Ledlenser auf der IWA OutdoorClassics 2025 in Nürnberg: Produkthighlights live erleben

Ende Februar präsentiert Ledlenser Stirn- und Taschenlampen für Jagd- und Outdoorfans und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern der IWA ein immersives Testerlebnis.

Solingen, Februar 2025 – Ledlenser ist auf der IWA OutdoorClassics 2025 vertreten. Auf der internationalen Leitmesse für die Jagd-, Schießsport- und Outdoorindustrie gibt es vom 27. Februar bis 2. März in Halle 5, Stand 5-139 Taschen- und Stirnlampen von Ledlenser zu entdecken.

Fokus auf Stirn- und Taschenlampen für den Outdoor-Bereich

Highlight ist dabei die HF8R Core RGB. Die Stirnlampe ist speziell auf die Bedürfnisse von Jagd- und Angelfans abgestimmt und punktet mit der Adaptive Light Beam Technologie, die automatisches Dimmen und Fokussieren ermöglicht – ganz ohne manuelle Steuerung. Darüber hinaus überzeugt sie mit rotem, blauem und grünem Licht und Camouflage-Design.

Auch die P9R Core LEP steht im Fokus. Die Taschenlampe mit Laserkraft ist geeignet für das Jagen und Angeln, Such- und Rettungskräfte sowie die Schifffahrt. Sie überzeugt sowohl mit stark gebündeltem Licht für extreme Reichweite als auch mit homogenem Weiß- und Rotlicht für den Nahbereich.

Interaktive Produkttests und Vorschau auf eine spannende Neuheit

Besucherinnen und Besucher der IWA können sich auf ein immersives Produkterlebnis am Ledlenser-Stand freuen: Die HF8R Core RGB, P9R Core LEP und viele weitere Produkte lassen sich live testen. Dabei werden unterschiedlichste Einsatzszenarien und -bedingungen simuliert.

Die IWA OutdoorClassics findet vom 27. Februar bis 2. März 2025 in Nürnberg statt. Ledlenser stellt in Halle 5 an Stand 5-139 aus und freut sich auf den persönlichen Austausch vor Ort.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com