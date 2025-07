Lebendige Urlaubsgrüße: KI-Bild-zu-Video-Funktion im Online-Tool MyEdit

Taipeh, Taiwan — 23. Juli 2025 — Sommer, Sonne, Selfies – und jetzt auch Bewegung! Mit der KI-basierten Bild-zu-Video-Funktion im Online-Tool MyEdit von CyberLink lassen sich persönliche Sommermomente in animierte Clips verwandeln – ideal für digitale Urlaubsgrüße oder emotionale Rückblicke. Ob romantischer Sonnenuntergang zu zweit, freundschaftliches High-Five oder lustiger Schnappschuss: Fotos werden automatisch zum Leben erweckt und auf Wunsch mit thematisch passenden Effekten versehen.

Nutzerinnen und Nutzer können aus über 100 Vorlagen wählen, darunter Themen wie „Meerjungfrau“, „Strandtag“ oder Tanzmoves. Besonders beliebt sind KI-Effekte wie „AI Dance“ oder „AI Kiss“. Die User können fertige Templates wählen oder per Text-Prompt individuelle Szenen selbst generieren. Die animierten Clips können direkt über Instagram, TikTok oder per WhatsApp verschickt werden – und ersetzen so die klassische Postkarte durch eine persönliche, bewegte Erinnerung. Ob als Gruß von Paaren, Freundesgruppen oder Solo-Reisenden: Die KI-gestützte Animation verwandelt Urlaubsfotos im Handumdrehen in emotionale Videobotschaften.

Online-Editor für Urlaubsbilder, Videos, Audio & Grafikdesign

MyEdit bietet zahlreiche Funktionen zur Bearbeitung von Urlaubsbildern, darunter das KI-gestützte Entfernen oder Ersetzen von Objekten aus Fotos, einfache Qualitätsverbesserung von Videos sowie kreative Filter mit AI Art. Einige Tools sind kostenlos nutzbar, teilweise mit einem täglichen Nutzungslimit. Für uneingeschränkten Funktionsumfang bietet CyberLink flexible Abo-Modelle, die zudem ein Credit-Kontingent für cloudbasierte KI-Funktionen beinhalten. Zusätzliche Credits können jederzeit hinzugekauft werden.

https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/ZLy5JqkxpGBBXxC

