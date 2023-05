LEARNTEC: Wegesrand präsentiert Zukunft der Ausbildung

Wegesrand präsentiert Learning Experience Platform „Rail Experience“ für Bahnunternehmen

Next Level digitale Ausbildung:

Wegesrand präsentiert Learning Experience Platform für Logistik-Ausbildung

(Mönchengladbach/Karlsruhe, 22. Mai 2023) Mit der Learning Experience Platform (LXP) „Rail Experience“ zündet das Mönchengladbacher Digitalunternehmen Wegesrand die nächste Stufe der digitalen Ausbildung. Die Anwendung wurde zusammen mit Captrain, einem europaweit führenden Schienenlogistik-Unternehmen, entwickelt und kommt dort bereits ergänzend in der Ausbildung von Eisenbahner:innen zum Einsatz.

Dabei handelt es sich um ein auf Tablets ausgeliefertes Lern- und Arbeitsbuch mit Gamification-Elementen, die die Ausbildung unterstützend begleitet. Die sich am Ausbildungsplan orientierenden Lehrinhalte können in einer begehbaren 3D-Welt durch realitätsnahe Spielelemente unmittelbar in realitätsnahen Situationen verprobt werden. Auf diese Weise verschmelzt die Inhaltebereitstellung mit einer Echtzeitsimulation, welche durch konkrete Wissensabrufe ergänzt wird.

Das Angebot wurde generalistisch angelegt und auf andere Bahnunternehmen übertragen werden. Dazu hat Wegesrand ein Lizenzmodell entwickelt, welches es ermöglicht, nutzerabhängig die Plattform zu nutzen. Auf diese Weise können eigene Varianten auch bei anderen Bahngesellschaften problemlos abgebildet werden. Das interaktive Arbeitsbuch kann individuell auf die Bedürfnisse von Unternehmen angepasst werden kann – von den Inhalten bis zum Corporate Design.

Wegesrand-CEO Thorsten Unger stellt die neue Plattform auch im Fachprogramm der LEARNTEC vor und berichtet in einem Impulsvortrag, wie das interaktive Arbeitsbuch die Lerninhalte durch realitätsnahe Spielelemente in einer virtuellen 3D-Welt vermittelt, und welche Konzepte aus dem Bereich Game-based Learning, Gamification und Adaptive Learning sich hier bewährt haben.

Weitere Projekte aus dem Portfolio lassen den Besucher auch in andere immersive Trainingswelten eintauchen. Die Gamification-Plattform „LiRek“ z.B. motiviert Mitarbeiter:innen öffentlicher Verwaltungen spielerisch zu energie- und ressourcensparenden Verhaltensweisen. Das Serious Game „Tonis Escape – dem Hacker auf der Spur“ vermittelt im Escape-Room-Modus Regeln und Wissen zum sicheren Umgang mit Technologien.

Einen breiten Raum in der LEARNTEC-Präsentation von Wegesrand nimmt auch der Bereich Museen und Ausstellungen ein. Hier hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren mit zahlreichen erfolgreichen Projekten als Innovationsführer für Interaktivität im öffentlichen Raum etabliert. Auf der Kundenliste stehen u.a. die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, das Landesmuseum Zürich, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Hermannsdenkmal Erlebniswelt im Teutoburger Wald, das Ludwig Erhard Zentrum (LEZ) in Fürth, das Neanderthal Museum in Mettmann, das LWL Preußenmuseum Minden, das Clemens Sels Museum Neuss oder die Kunsthalle Mannheim.

Beispielhaft steht dafür die interaktive Museums-App „Abenteuer Hanse“ des Europäischen Hansemuseums Lübeck. Sie ermöglicht es großen und kleinen Besucher:innen auf eine ganz besondere Entdeckungstour zu gehen: der digitale Rundgang verknüpft virtuelle Inhalte mit der Ausstellung und schafft so einen neuen, spielerischen Zugang zur Geschichte der Hanse. „Abenteuer Hanse“ war in der Kategorie „Bestes Serious Game“ für den Deutschen Computerspielpreis 2023 nominiert.

Im aktuellen Nachfolgeprojekt, der Mobil-App „Abenteuer Dielenhaus – Des Kaufmanns Quest“, schlüpfen die User:innen in die Rolle einer Tochter oder eines Lehrjungen der Händlerfamilie von Knoggeburg und müssen in einem „Kaufmännischen Dielenhaus“ aus der Zeit um 1475 diverse Aufgaben erfüllen und Rätsel lösen. Interagiert und navigiert wird über Hotspots im 3D-Raum.

Wegesrand auf der LEARNTEC

Halle 1, Stand F41

Vorgestellte Produkte (Auswahl):

Learning Experience Platform (LXP) „Rail Experience“ (Captrain)

Gamification Plattform „LiRek“ (Kreis Lippe)

Serious Game „Tonis Escape – dem Hacker auf der Spur“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung)

Digitaler Museumsrundgang „Abenteuer Hanse“ (Europäisches Hanse Museum Lübeck)

Wegesrand im Fachprogramm

Impulsvortrag Thorsten Unger, CEO Wegesrand

„Learning Experience Platforms als Zukunft der Ausbildung“

24.05.2023, 13:15 – 14:00

Focus Stage (Halle 1)

Wegesrand

Wegesrand engagiert sich in den Bereichen Bildung, Games und Film. Mit einem umfangreichen Expertennetzwerk erschließt das Unternehmen insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung Innovationspotentiale. Interdisziplinäre Teams aus dem unterschiedlichen Gewerken der digitalen Medienproduktionen schaffen einzigartige Lösungen, u.a. interaktive Erlebnisse in für Museen. Zur Wegesrand-Gruppe gehört ein Verbund an Beteiligungen, der unterschiedliche Gewerke innerhalb der digitalen Medienerstellung abdeckt, unter anderem die Trainingsentwicklung, Serious Games, Gamification, Games und IP-Development. Wegesrand hat zahlreiche Projekte und Anwendungen entwickelt, bei denen Instrumente wie Gamification oder Serious Games eine zeitgemäße und effiziente Wissensvermittlung ermöglichen. www.wegesrand.net

Kontakt auf der LEARNTEC

Wegesrand GmbH & Co.KG

Paul Lanzendorf

Geschäftsführer

Telefon: +49 163 1690 894

p.lanzendorf@wegesrand.net

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Susanne Tenzler-Heusler

Telefon: +49 173 378 66 01

E-Mail: s.tenzler-heusler@wegesrand.net

