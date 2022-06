Le donne lo fanno per la manutenzione, e sono sane e belle

Dopo l’autunno il tempo si è raffreddato e si è fatto attenzione ad aggiungere abiti per evitare di raffreddare. I metodi di manutenzione quotidiana del corpo, in particolare per le donne, sono risultati negativi, e i percorsi di manutenzione hanno sempre avuto il principio della „pensione in primavera e in estate, in autunno e in inverno“.

La maggior parte dei nutrienti si concentra su quattro stagioni: fegato primaverile, cuore estivo, polmone autunno, rene invernale e milza durante le quattro stagioni.

In autunno si dovrebbe mantenere il principio del ritiro!

Manutenzione corrente

In base al principio della «messa in riposo», una persona in età precoce può convertirsi in maniera avversa, in modo che alzarsi presto possa confortare la ventilazione polmonare evitando nel contempo una convergenza eccessiva. Un buon sonno è anche dannoso per la conservazione della pelle femminile e costituisce una buona base per „la pace e la tranquillità“.

Manutenzione mentale 2

Mantenere la serenità interiore, essere emotivamente ottimisti, essere tranquilli, togliere ogni fastidio, evitare il dolore, la felicità di umore è una buona educazione per l’affettuosità.

Manutenzione della dieta 3

Dal punto di vista alimentare, la frutta è relativamente abbondante in autunno, si mangia più frutta e arance, mele, pere, eccetera, sono tutti frutta della stagione, si consumano più vino e si bevono più miele, si bevono più miele e si respira un polmoni. Inoltre, in autunno, il sistema di allevamento primario consente di bere in modo appropriato minestre di pollo, minestre ossei, ecc.

Manutenzione corrente 4

La stagione autunnale è un periodo ideale per l’esercizio fisico, per il quale è possibile scegliere diverse attività a seconda delle circostanze individuali.

Manutenzione degli immobili 5

In autunno si dovrebbe fare attenzione a seguire le leggi di «raccolta» della natura, alla moderazione degli esercizi e al recupero degli importi in eccesso.

Deepatoquia e regolazione del sistema endocrino

I essiccati autunni degradano il sangue delle donne, portando a un deterioramento della funzione riproduttiva, a ematomi ematici e a disturbi endocrini. E questo è ancora più vero per le donne che accedono alla menopausa. Allo stesso tempo, la luce autunnale riduce l’apoptosi e la tendenza al pessimismo «quasi autunnale» provoca fluttuazioni emotive in molte donne.

Cure termale, interne ed esterne

In autunno pioveva meno e l'umidità dell'aria era bassa. Il venerato autunno dovrebbe quindi essere praticato sia all'interno che all'esterno.