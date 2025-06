LDB Gruppe veröffentlicht neuen Ratgeber: KI im Autohaus. Vom Hype zur Praxis.

Berlin, 1. Juni 2025. Die LDB Gruppe, führender Technologiepartner für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel, hat ihren neuesten Praxisratgeber vorgestellt: »KI im Autohaus – Vom Hype zur Praxis«. Der umfassende Leitfaden richtet sich an Kfz-Betriebe, die Künstliche Intelligenz (KI) nicht nur als Buzzword, sondern als echten Mehrwert im Alltag begreifen möchten.

In einer Zeit, in der digitale Lösungen über den Markterfolg entscheiden, bietet der neue Ratgeber konkrete Orientierung und zeigt auf, wie Autohäuser mit KI ihre Prozesse effizienter gestalten, die Kundenzufriedenheit steigern und neue Potenziale erschließen können. Übersichtlich und fundiert liefert das Whitepaper einen praxisnahen Überblick über Technologien, Anwendungsbeispiele, rechtliche Rahmenbedingungen und typische Fallstricke bei der Einführung.

»KI ist längst keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits heute in vielen Autohäusern im Einsatz – von der intelligenten Leadbewertung über die automatisierte Terminvergabe bis hin zum Voicebot, der auch außerhalb der Öffnungszeiten für Erreichbarkeit sorgt«, erklärt Sebastian Mank, Produktmanager und KI-Experte der LDB Gruppe. »Wir möchten mit diesem Ratgeber nicht nur informieren, sondern inspirieren. Denn wer früh beginnt, verschafft sich einen klaren Wettbewerbsvorteil – mit Lösungen, die schnell Wirkung zeigen und sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lassen.«

Der Ratgeber beleuchtet typische Einsatzfelder – etwa den Einsatz von Chat- und Voicebots in der Kundenkommunikation oder personalisierte Marketingmaßnahmen in Echtzeit. Auch konkrete Praxisbeispiele kommen nicht zu kurz.

Darüber hinaus bietet der Leitfaden wertvolle Hilfestellung für den Einstieg: von der Auswahl des passenden Use Cases über Tipps zur Systemintegration bis hin zu rechtlichen Aspekten wie dem neuen europäischen AI Act.

»Unser Ziel ist es, Autohäuser in die Lage zu versetzen, informierte Entscheidungen zu treffen – ohne Technikballast, aber mit strategischem Weitblick. KI ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug. Und wer es klug einsetzt, wird profitieren – sowohl wirtschaftlich als auch im Serviceerlebnis für die Kunden«, so Sebastian Mank.

Der Ratgeber ist jetzt verfügbar und kann auf der LDB Website als E-Paper heruntergeladen werden.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden setzen bereits auf die Branchenlösungen der LDB Gruppe. Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf und Templin vertreten, wo Automotive Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte pro Jahr für die LDB Kunden managen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.