LDB Gruppe veröffentlicht im Januar 2025 neue Trendbefragung zur Kundenkommunikation im Autohaus

Berlin, 12. Dezember 2025. Die LDB Gruppe kündigt die Veröffentlichung der neuen Trendbefragung 2025 an. Die jährliche Studie zeigt erneut, wie sich das Kommunikationsverhalten von Autokäuferinnen und Autokäufern verändert – und welche Kanäle im Autohaus künftig entscheidend sein werden. Die vollständigen Ergebnisse erscheinen im Januar 2026.

Die Customer Journey beim Autokauf ist heute stärker hybrid geprägt als je zuvor. Trotzdem lassen sich bereits jetzt drei klare Trends erkennen:

Das Telefon bleibt Kanal Nr. 1.

Trotz der wachsenden Zahl digitaler Kontaktmöglichkeiten ist das persönliche Gespräch weiterhin der meistgenutzte und am häufigsten bevorzugte Kommunikationsweg.

WhatsApp etabliert sich als zentraler digitaler Touchpoint.

Immer mehr Autokäufer möchten ihr Autohaus über den Messenger erreichen – für schnelle Rückfragen, Terminabsprachen oder Angebotsinformationen.

KI wird zum festen Bestandteil der Customer Journey.

Sowohl die Nutzung als auch die Offenheit gegenüber KI-basierten Kommunikationsdiensten steigt deutlich. Kunden erwarten aktuell, dass Autohäuser moderne, digitale Tools in der Kommunikation und Service anbieten.

Doris Gietl, Head of Business Development, Sales & Marketing der LDB Gruppe, ordnet die ersten Ergebnisse ein: »Einige der diesjährigen Zahlen haben uns selbst überrascht. Sie zeigen, wie rasant sich digitale und KI-gestützte Kommunikation im Alltag der Autokäufer etabliert – und gleichzeitig, wie stark der Wunsch nach persönlicher Nähe bleibt. Für Autohäuser bedeutet das: Nur wer beide Welten intelligent verbindet, bleibt für Kundinnen und Kunden wirklich erreichbar.«

Die vollständige Trendbefragung 2025 erscheint im Januar 2026. Besonders für Autohäuser und Kfz-Betriebe liefert die Studie wertvolle Einblicke in das Kommunikationsverhalten moderner Autohauskunden – von bevorzugten Kontaktkanälen bis hin zur Rolle von KI.

Wer die Ergebnisse frühzeitig erhalten möchte, kann die Studie ab sofort über marketing@ldb.de vorbestellen.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden nutzen bereits die Branchenlösungen der LDB Gruppe.

Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf, Templin und Pforzheim vertreten, wo mehr als 350 Mitarbeiter rund 3,5 Millionen Anrufe pro Jahr für die LDB-Kunden entgegennehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.