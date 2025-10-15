LDB Gruppe startet internationale Partnerschaft mit Caryolla Tradebridge – KI-Agentin Carla erobert den türkischen Automobilmarkt

Berlin/Istanbul, 15. Oktober 2025. Die LDB Gruppe geht den nächsten Schritt ihrer internationalen Wachstumsstrategie und gibt ihre Partnerschaft mit Caryolla Tradebridge Ltd. bekannt. Gemeinsam bringen die Unternehmen die KI-Agentin Carla in die Türkei – und eröffnen damit ein neues Kapitel der digitalen Kundenkommunikation in der Automobilbranche.

Carla ist eine KI-Agentin, die speziell für die Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Handelsorganisationen entwickelt wurde. Sie beantwortet Anfragen auf allen Kanälen in Echtzeit, koordiniert Termine, qualifiziert Leads und entlastet Teams durch proaktive, automatisierte Dialoge – rund um die Uhr, medienbruchfrei und skalierbar. Doch Carla kann noch mehr! Carla versteht natürliche Sprache, kann über WhatsApp chatten, erkennt Kundenanliegen, bucht Termine in interne Systeme und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Service und verbesserte Prozesse im Autohaus!

Mit dem Markteintritt von Carla in der Türkei baut die LDB Gruppe ihr internationales Engagement weiter aus und festigt ihre Position als Anbieter intelligenter KI-Lösungen für die Automobilbranche. Die Partnerschaft verbindet dabei das technologische Know-how der LDB Gruppe mit der lokalen Branchenexpertise von Caryolla Tradebridge – einem auf Geschäftsentwicklung und digitale Transformation spezialisierten Beratungs- und Lösungsanbieter für den Automobilhandel in der Türkei.

»Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Caryolla Tradebridge und darüber, dass Carla nun auch im türkischen Markt verfügbar ist«, sagt Marc Sielemann, Geschäftsführer der LDB Gruppe. »Carla wurde entwickelt, um echte Herausforderungen im Autohausalltag zu lösen – nicht nur in Deutschland, sondern überall dort, wo Kunden hohe Erwartungen und Betriebe steigenden Kommunikationsbedarf haben. Mit Caryolla haben wir einen starken Partner gefunden, der die Branche kennt, die Bedürfnisse versteht und den Markt aktiv mitgestaltet.«

Auch Caryolla-CEO Cem ASIK zeigt sich begeistert: »Mit Carla beginnt in der Türkei eine neue Ära in der Kundenkommunikation. Wir sind stolz, gemeinsam mit der LDB Gruppe diese Innovation in unser Land zu bringen – für besseren Service, mehr Effizienz und einen zukunftsorientierten Handel.«

Über Carla

Carla ist die erste KI-Agentin für Autohausprozesse. Sie übernimmt Kundenkommunikation über Telefon, WhatsApp, E-Mail und Website, koordiniert Termine, beantwortet häufige Fragen, startet Prozesse im System und entlastet so Mitarbeiter nachhaltig. Carla ist eine Entwicklung der LDB Gruppe – vollständig in Deutschland gehostet, DSGVO-konform, hochverfügbar und jederzeit erweiterbar.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist führender Technologieanbieter für Kundenkommunikation, KI und Kundenbeziehungsmanagement im Automobilhandel. Mit über 5,5 Millionen bearbeiteten Kontakten pro Jahr und spezialisierten Lösungen für Vertrieb, Service und Marketing unterstützt sie mehr als 2.000 Betriebe entlang der gesamten Customer Journey. Die LDB Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und ein Technologiezentrum in Templin.

Über Caryolla Tradebridge Ltd.

Caryolla Tradebridge ist ein Beratungs- und Lösungsanbieter mit Sitz in Istanbul. Das Unternehmen unterstützt Automobilhersteller, Händlergruppen und Dienstleister beim Markteintritt, bei der digitalen Transformation und bei der Entwicklung effizienter Kommunikations- und Vertriebsprozesse. Mit dem Launch von Carla stärkt Caryolla seine Position als Vorreiter für KI-gestützte Kundenkommunikation in der Türkei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de und www.caryolla.com.