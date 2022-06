Launch Germanium.com

Metall der Zukunft für Privat-Anleger und Industrie

Grünwald, 01. Juni 2022: Die Welt ist im Wandel und nicht erst seit den aktuellen Geschehnissen ist die Rohstoffversorgung eine der größten Herausforderungen für Wirtschaft und Industrie. Produzierte der Mensch zunächst mit Holz, Steinen und Metallen, ist der Bedarf für letztere spätestens seit der Industrialisierung massiv gestiegen. Next Generation Assets GmbH fokussiert sich darauf, Rohstoffe wie Germanium in privater Hand zu sichern. Germanium.com soll hier Verbrauchern und Anlegern eine umfangreiche Wissensplattform liefern – gegen weltweite Rohstoffengpässe und für die Weiterentwicklung der nationalen Industrie.

Kein Internet ohne Germanium: Metall der Zukunft in privater Hand sichern

Metalle wie Quecksilber, Wolfram, Neodym sind für die Industrie und Produktion von Gütern, wie Hightech-Produkte unverzichtbar. Doch die globalen Auswirkungen, der Handel und Konsum bringen massive Engpässe in der Beschaffung mit sich. Angebot und Nachfrage lassen die Preise enorm steigen, doch sind diese Metalle die Grundlage für die gewachsenen Ansprüche an den Lebensstandard. Längst konzentrieren sich Anleger auf die Sicherung kritischer Metalle, die bald durch eingeschränkter Export-Bestimmungen noch schwerer für Industrie-Nationen zu erwerben sein könnten. „Gold war lange ein Segen für Spekulanten, doch die vergangenen Jahre zeigen nun, dass auch andere Metalle eine hohe Nachfrage bei begrenzter Verfügbarkeit erfahren. Germanium war hier lange Zeit außen vor. Es ist unter anderem in Glasfaser-Kabeln zu finden und liefert die Grundlage für High-Speed-Internet. Es gilt dieses so wertvolle Metall der Zukunft zu sichern, als private Anlage für Deutschland und die Industrie“, erklärt Astrid Simon, Geschäftsführerin der Next Generation Assets GmbH. Von der Förderung bis hin zu Zukunftsprodukten aus Germanium und dem Metall als Wertanlage – Germanium.com soll nun ganzheitlich über die Entwicklungen informieren.

Der Allrounder für die Industrie

Germanium vereint die Eigenschaften eines Halbmetalls und Halbleiters, ist sehr korrosionsbeständig und auch gegen Säuren und Laugen resistent. Dazu ist es durchlässig für ultrarotes Licht und damit ideal geeignet für optische Anwendungen. Beispielhafte Anwendungsgebiete sind die RF-Technik, Photodioden, IR-Optik, Glasfasertechnik, Detektoren, HF-Technik, PET-Katalyse, IR-Kameras, Photovoltaik sowie Nachtsichtgeräte.

Tagesaktuelle Preise des Metalls finden Sie unter https://germanium.com/ Germanium: Metall der Zukunft

Die Next Generation Assets GmbH hat sich zur Aufgabe gemacht, Metalle mit strategischer Bedeutung für Zukunftstechnologien zu sichern und Anlegern zur Verfügung zu stellen.

