Launch der neuen KYOCERA Fineceramics Europe Website

Kyoto/Mannheim, 19. April 2023. Nach der abgeschlossenen Zusammenführung der deutschen Kyocera-Tochterunternehmen aus dem Feinkeramikbereich zur KYOCERA Fineceramics Europe GmbH stellt der Entwickler und Hersteller von Hochleistungskeramik seine neue Website vor. Im Mittelpunkt stehen dabei Informationen rund um die Produkte und Lösungen des Unternehmens für Kunden und Interessenten auf der einen sowie zu den Karrieremöglichkeiten für potenzielle Bewerber auf der anderen Seite.

Runderneuerter Internetauftritt für bestmögliche Erreichbarkeit

Der Internetauftritt ist unter der neuen Domain www.kyocera-fineceramics.de erreichbar und führt die bisherigen verschiedenen Websites zusammen. „Begleitend zur internen Neuorganisation der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH haben wir unsere Onlinepräsenz komplett überarbeitet. Die neue Website wurde technisch neu aufgestellt, mit praktischen Funktionen erweitert und bietet ab sofort einen nutzerfreundlichen Überblick wie auch bestmögliche Erreichbarkeit unserer Angebote und Services“, erklärt Dr. Carsten Rußner, Präsident der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH.

Überblick über das breite Leistungsspektrum

Bei der Entwicklung wurde auf Übersichtlichkeit, einfache Navigation, ein anspruchsvolles Design und vor allem hervorragende Usability Wert gelegt. Über das Hauptmenü ist beispielsweise eine schnelle Orientierung möglich. Neben Informationen zu seinen Zielmärkten und den angebotenen Werkstoffen präsentiert das Unternehmen seinen Kunden eine breite Produktpalette. „Das Produktportfolio auf der Website soll unseren Kunden einen Überblick über unser Leistungsspektrum geben. Da wir uns als Entwicklungspartner unserer Kunden verstehen, freuen wir uns darüber, Interessenten bei kundenspezifischen Anfragen weiterzuhelfen“, ergänzt Armin Kayser, Executive Vice President der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH. Außerdem finden Stakeholder allgemeine Informationen sowie Neuigkeiten zum Unternehmen. Der erfolgreiche Online-Webshop, bei dem Kunden ihre Bestellungen digital aufgeben können, ist weiterhin an die Website angebunden.

Hohes Maß an Funktionalität

Auch bei der Funktionalität wird die neue Seite modernen Anforderungen gerecht. So wurde Platz für Video- und Kampagnenkommunikation geschaffen, um variabel verschiedene Inhalte und Formate einspielen zu können. Außerdem sind durch die übersichtliche Menüführung schnell Publikationen von Kyocera erreichbar. Durch das responsive Design passt sich die Seite zudem allen Endgeräten an, egal ob PC, Smartphone, Tablet oder Notebook.

Maßgeschneidertes Karriereportal

Ein weiterer wichtiger Bereich der Website ist das moderne und maßgeschneiderte Karriereportal. Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber finden hier alle ausgeschriebenen Stellen und Informationen über Kyocera als Arbeitgeber, einschließlich Statements von Mitarbeitern sowie über den Ablauf des Bewerbungsprozesses. „Die Entwicklung und Umsetzung unseres Karriereportals hat bei dem Projekt eine wichtige Rolle gespielt. Wir wollen uns als attraktiver Arbeitsgeber mit viel Entwicklungspotential für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsentieren. Aufgrund der großen Kundennachfrage sind wir an unseren beiden Produktionsstandorten permanent auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen“, sagen Bernhard Stähle und Sandra Rodler, Heads of Human Resources der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH.

Die neue Website ist erreichbar unter www.kyocera-fineceramics.de

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2022) bestehen-den KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2022 belegte Kyocera Platz 665 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 83.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2021/2022. einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,42 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Au-tomobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit vier eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH in Esslingen, Mannheim, Neuss und Selb, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 710.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 15.06.2022

