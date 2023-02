KUNSTAUSSTELLUNG | UNORTE/DYSTOPIEN IM ATELIER KÖLN SÜD

Gruppenausstellung vom 3. März bis 29. April 2023

Die vom 03.03.2023 bis 29.04.2023 laufende Ausstellung im Atelier Koln Sud offnet den Blick fur ein Genre, welches in Literatur, Kunst, Film und Musik inspiriert und Faszination ausubt: Wie nah liegen Utopie und Dystopie beieinander?

Wie nahern sich die Ateliermitglieder der Denkfigur?

Dreizehn Kunstlerinnen und Kunstler, Ulrich Brenner, Benjamin Durth, Cecile Giriat, Katharina Rebecca Hake, Meinolf Jan Holland, Marco Martens, Liss Nau, Ninotschka, Katharina Siebert, Sabine Siewert, Ruzica Sola, Laurin Weber und Xinjie Zhang, zeigen ihre Bilder.

Sie erzahlen von Einsamkeit, dem Uberleben in der Gruppe oder als Individuum in einer dusteren, undurchsichtigen, veranderten bis feindlichen Lebenswelt, von Krankheit, Bedrohung und Gewalt, Deformation und der Suche nach Ordnung und Neuordnung.

„Unorte/Dystopien“ knupft an die erste Ausstellung der 2020 gegrundeten Ateliergemeinschaft an. Wahrend des Corona-Lockdowns stellte die Kunstlergemeinschaft unter dem Titel „Postpandemische Visionen“ aus. Wie hat unsere Gesellschaft – nicht zuletzt – die Pandemie, ein dystopisches Szenario, erlebt? Welche Unorte werden wir in Zukunft sehen und erschaffen und: wie werden wir unsere eigenen Dystopien uberleben?

Die Ausstellung ist samstags von 11 bis 19 Uhr geoffnet. Die Vernissage findet am 03. Marz 2023 um 19 Uhr statt.

Text: Katharina Rebecca Hake

Das Atelier Köln Süd auf der Luxemburger Straße in Köln bietet Teilzeit- und Vollzeitkünstlern eine gute Arbeitsmöglichkeit in angenehmer, inspirierender Atmosphäre und organisiert kuratierte Mitglieder- und Einzelausstellungen im Wechsel.

Kontakt

Atelier Köln Süd | Co-Working Art Space

Katharina Siebert

Luxemburger Straße 295

50939 Köln

+49 1704055685

info@atelier-koeln-sued.de

https://www.atelier-koeln-sued.de/

Bildquelle: Atelier Köln Süd | Werk von Cécile Giriat