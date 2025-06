Kunst und Zahnheilkunde: Eröffnung der Fotoausstellung „Einen Augenblick, bitte!“ im Zahnzentrum Kronberg

Das Zahnzentrum Kronberg lädt zur Eröffnung der Fotoausstellung „Einen Augenblick, bitte!“ am 25. Juni 2025 ein und feiert damit die Symbiose von Kunst und Zahnmedizin. Der Fotograf Alexander Harth wird anwesend sein, um seine eindrucksvollen Porträts zu präsentieren, die Geschichten über verschiedene Kulturen erzählen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, diese vielschichtige Verbindung zu erleben und neue Perspektiven zu gewinnen.

Kronberg im Taunus, 10. Juni 2025 – Kunst trifft Zahnmedizin

Das Zahnzentrum Kronberg lädt herzlich zur Auftaktveranstaltung der Ausstellungsreihe „Dental meets Art“ ein, die Kunst und Zahnmedizin in einem einzigartigen Kontext vereint – in regelmäßigen Abständen soll die Praxis, die auf modernste Zahnmedizin, Implantologie und ästhetische Zahnheilkunde spezialisiert ist, Bühne für wechselnde Kunstschaffende sowie Fachvorträge rund um Ästhetik, Gesundheit und Lebensqualität werden. Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bieten einen offenen Rundgang, der Fotografien wie Kunstwerke optimal in Szene setzt.

Am Mittwoch, den 25. Juni, von 19 bis 21 Uhr, verwandeln sich die modernen Praxisräume von Dr. Bernold Baumstark & Kollegen für die meisten Patienten völlig unerwartet in eine Galerie und bieten den Besuchern die Möglichkeit, die außergewöhnliche Fotoausstellung „Einen Augenblick, bitte!“ des renommierten Fotografen Alexander Harth zu erleben. Kern der Ausstellung sind dessen charakterstarken Porträts außergewöhnlicher Persönlichkeiten aus allen Teilen der Welt.

Alexander Harth präsentiert eine Sammlung von Bildern, die Momente des Innehaltens und Staunens einfangen. Von Äthiopien über Syrien bis Indien erzählen seine Fotografien Geschichten von Kulturen und Begegnungen, die unter die Haut gehen. Der Künstler wird anwesend sein und bietet persönliche Einblicke in seine Werke, was den Abend zu einer besonderen Gelegenheit für Kunstliebhaber und interessierte Patienten macht.

„Dental meets Art“ ist der Beginn einer kulturellen Ausstellungsreihe, die neue Perspektiven eröffnet und Raum für kreative Begegnungen bietet. Inspiriert von der Verbindung aus regionalem Kunstschaffen und unserem Gesundheits-Netzwerk, schaffen wir eine Plattform, auf der sich Ästhetik und Medizin auf sinnvolle Weise ergänzen. Denn auch die Zahnheilkunde gilt als eine Kunst, die Präzision, Handwerk und Ästhetik erfordert.

„Ästhetik, Präzision und das Gespür für Details bestimmen sowohl unsere Arbeit in der Zahnmedizin als auch das Schaffen von Künstlerinnen und Künstlern“, erklärt Dr. Bernold Baumstark, Inhaber des Zahnzentrums Kronberg. „Mit ‚Dental meets Art‘ möchten wir Patienten und Kunstinteressierte dazu einladen, unsere Räume neu zu entdecken – als Ort der Inspiration und des Dialogs.“

Wir freuen uns darauf, Sie in unseren Räumen begrüßen zu dürfen und gemeinsam die faszinierende Verbindung von Kunst und Zahnmedizin zu erleben. Interessierte Künstler und Kunstliebhaber können sich über weitere Veranstaltungen und Ausstellungsmöglichkeiten auf unserer Webseite zahnzentrum-kronberg.de/dental-art oder auf Instagram (@baumstarkzahnaerzte) informieren.

Über die Ausstellung

Titel: „Einen Augenblick, bitte!“

Alexander Harth (Fotografie) Termin: Mittwoch, 25. Juni 2025, 19:00–21:00 Uhr

Mittwoch, 25. Juni 2025, 19:00–21:00 Uhr Ort: Zahnzentrum Kronberg · Frankfurter Straße 13 a · 61476 Kronberg

Zahnzentrum Kronberg · Frankfurter Straße 13 a · 61476 Kronberg Eintritt: frei (Anmeldung erbeten unter zahnzentrum-kronberg.de/dental-art oder per E-Mail an kontakt@dr-baumstark.de)

Pressekontaktdaten:

Mediengewerk Yannick Zirngibl

Klingholzstraße 16

65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 16870279

Web: mediengewerk.de

E-Mail: info@mediengewerk.de

Bildrechte: Alexander Harth

