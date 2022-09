Kultur.Gut.Hessen. zeigt die Bandbreite der hessischen Kulturszene – Hessen Tourismus auf Entdeckungstour zu Kulturschätzen

Ob Literatur, Architektur, Malerei oder Musik: Die hessische Kulturlandschaft hat viel

zu bieten. Wie viel, das zeigt die Abteilung Hessen Tourismus der HA Hessen Agentur

GmbH im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und

Wohnen mit der Kampagne Kultur.Gut.Hessen.

Wiesbaden, 8. September 2022. Vom 10. September bis zum 3. November 2022 werden

im Rahmen der Kampagne regelmäßig ausgewählte Kulturangebote im ganzen

Bundesland besucht. Damit unterstützt Hessen Tourismus Kulturschaffende, Künstler und

Veranstalter vor Ort und stellt die Schaffenskraft der hessischen Kulturszene unter

Beweis. Begleitet wird der Roadtrip von Moderatorin Andrea Losleben, die Interessierte

live via Facebook am Kulturprogramm teilhaben lässt, und einer Videografin, die die

Kampagne in einem Kurzfilm zusammenfasst. Insgesamt werden 14 Veranstaltungen und

Orte aus verschiedensten Kultur-Sparten besucht.

Kulturvielfalt hautnah

Um das Interesse an Hessens Kulturschätzen zu stärken, präsentiert das Projekt

Kultur.Gut.Hessen. unterschiedliche Veranstaltungen, Ausstellungen, Orte und

Köstlichkeiten, die die typisch hessische Kulturlandschaft ausmachen. „Es ist schön, direkt

vor Ort mit den Kulturschaffenden und Veranstaltern ins Gespräch zu kommen. Damit

geben wir einen sehr persönlichen Einblick, was sich hinter den Kulissen abspielt“, sagt

Andrea Losleben, die als Moderatorin vor allem für den Hessischen Rundfunk tätig ist und

nun für Kultur.Gut.Hessen. vor der Kamera steht. In kurzen Videosequenzen werden

Impressionen, O-Töne und die einzigartige Atmosphäre festgehalten und auf der

Facebook-Seite von Hessen Tourismus veröffentlicht.

Die insgesamt 14 Veranstaltungen im ganzen Landesgebiet zeigen, wie abwechslungsreich

und faszinierend die regionale Kultur ist, und stehen stellvertretend für die gesamte

hessische Kulturbranche. Los geht es am 10. September 2022 mit dem Besuch beim Schön-Hier-Festival in Eltville im Rheingau. Der Name ist Programm, über 100 Rheingauer

Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke an verschiedenen Orten, darunter in

der Eltviller Burg, in Ateliers und auf Weingütern. Das Festival verbindet Musik, Malerei

und darstellende Künste wie Theater, Lesungen und Kleinkunst.

Natürlich darf auch die hessische Ess- und Trinkkultur nicht zu kurz kommen. Daher steht

neben den Odenwälder Kartoffelwochen auch der Besuch einer Apfelwein-Kelterei in

Oberursel auf dem Programm. Als krönenden Abschluss zeigt Hessen Tourismus am 3.

November 2022 eine Preview der Chagall-Ausstellung in der Frankfurter Kunsthalle

Schirn, wo über 100 Werke des weltberühmten jüdischen Künstlers zu sehen sind. „Das

Projekt beweist, wie vielseitig und besonders die Kultur in Hessen ist. Um sie zu

entdecken, haben wir für unsere Zielgruppe spannende Veranstaltungen und Orte

zusammengestellt“, so Herbert Lang, Leiter Hessen Tourismus. „Die Kampagne schafft

nach zwei Jahren voller Einschränkungen neue Aufmerksamkeit für die Branche und lockt

Menschen in die hessischen Regionen.“

Ganz Hessen lebt Kultur

Die Veranstaltungsorte reichen von der GrimmHeimat Nordhessen über das Lahntal bis

zur Region Bergstraße-Odenwald und decken das Bundesland ab. Besonders

hervorgehoben wird dabei die Verbindung von Städten und ländlichen Räumen. „Neben

Veranstaltungen in Frankfurt werden auch kulturelle Angebote in kleineren Städten wie

Steinau an der Straße oder Gemeinden wie Höchst im Odenwald in das Programm

eingebunden“, erklärt Herbert Lang. „So vielfältig wie Hessen ist eben auch die Kultur.“

