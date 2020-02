KT Bank AG weiter auf Expansionskurs: Offizielle Eröffnung Filiale München

Frankfurt, München, 12. Februar 2020: Die KT Bank, erste und einzige Bank mit islamkonformem Geschäftsmodell in Deutschland und in der Eurozone, hat jetzt offiziell ihre fünfte Filiale eröffnet – neben Frankfurt, Berlin, Mannheim und Köln ist die Bank nun auch am Standort München vertreten.

Mit Verdopplung der Kundenzahlen seit 2018 im Privat- und Geschäftskundensegment und nachhaltigem Wachstum laut Planzahlen im Einlagen- und Finanzierungsgeschäft markiert die Eröffnung des fünften Filialstandortes einen weiteren Meilenstein für das Erfolgsmodell des ethischen islamischen Bankwesens hierzulande. In bester zentraler Lage in der bayerischen Hauptstadt, zwischen Stachus und Viktualienmarkt am Altheimer Eck 3, bietet die neue KT Bank Filiale in München das komplette Portfolio an zertifizierten Islamic Banking Produkten und Dienstleistungen nach ethischen Bankkriterien für Privat-, Geschäfts- und institutionelle Kunden. Ob kostenlose Girokonten ohne Dispo, profitbringende Anlagemöglichkeiten, die auf dem Prinzip der Erfolgsbeteiligung basieren, lukrative Spar- und Festgeldkonten, Immobilien- sowie Geschäftsmittel- und Unternehmensfinanzierungen oder einzigartige Zahlungslösungen wie die automatisierte Ratenzahlungskarte Jetzz Card – die KT Bank ist ab sofort auch Hausbank für Muslime und SRI (Socially Responsible Investment)-interessierte Kunden in Bayern.

KT Bank AG Vorstandsvorsitzender Ahmet Kudsi Arslan: „Neben der permanenten Weiterentwicklung unserer digitalen Infrastruktur, Mobile Banking Services und FinTech-Kooperationen, legen wir großen Wert darauf, den Ausbau unseres Filialnetzes in Deutschland voranzutreiben, um stets leicht erreichbaren, persönlichen Kundenservice zu bieten. Mit München eröffnen wir aufgrund steigender Nachfrage nun auch einen Standort im Süden.“

Die KT Bank AG, eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Beteiligungsbank in Istanbul mit Hauptgesellschafter Kuwait Finance House, ist die erste Bank in Deutschland und in Kontinentaleuropa mit islamkonformen Anlage- und Finanzprodukten. Im Jahr 2004 eröffnete die Kuveyt Türk eine Repräsentanz in Deutschland. 2010 erfolgte mit der Lizenz für die Drittstaateneinlagenvermittlung der erfolgreiche Markteintritt in Deutschland. Im Oktober 2012 reichte die Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ihren Antrag auf Erteilung einer Bankenlizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein. Die Lizenz zum Betreiben des Einlagen- und Kreditgeschäftes wurde im März 2015 erteilt. Die KT Bank ist ein Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht und Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Am 01. Juli 2015 hat die KT Bank AG den Zahlungsverkehr aufgenommen und betreibt mittlerweile fünf Filialen.

