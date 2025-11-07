Krollit startet Black Friday 2025: Jackpot-Rubbellose, exklusive Rabatte und Combo-Deals für professionelle Maschinen

Italienischer E-Commerce-Marktführer für professionelle Maschinen präsentiert größte Werbekampagne des Jahres vom 30. Oktober bis 6. Dezember 2025

Sirignano (AV), Italien – 6. November 2025 – Krollit, führender italienischer Online-Händler für professionelle Maschinen und Werkzeuge, kündigt den Start seiner Black Friday 2025-Kampagne an, das meisterwartete Werbeevent des Jahres für Fachleute und Enthusiasten in Italien und Europa.

Vom 30. Oktober bis 6. Dezember 2025 bietet Krollit seinen über 10.000 Kunden ein innovatives Einkaufserlebnis, das ein exklusives Jackpot-Rubbellos-System, progressive Rabatte, Premium-Marken- Combo-Deals und dynamische Produktrankings kombiniert.

Ein innovatives Einkaufserlebnis in vier Strategien

Die Black Friday 2025-Kampagne von Krollit basiert auf vier Strategien, die darauf ausgelegt sind, den Mehrwert für Kunden zu maximieren. Das Jackpot-Rubbellos-System ermöglicht es Kunden, täglich ein Los zu rubbeln, um exklusive Preise zu gewinnen, mit einer Vorschau der verfügbaren Preise vor dem Kauf. Progressive Rabatte sind in zwei Phasen unterteilt: vom 30. Oktober bis 24. November und vom

November bis 6. Dezember, wobei Newsletter-Abonnenten höhere Rabatte erhalten.

Die Combo-Deals bieten exklusive Produktkombinationen der prestigeträchtigsten Marken zu vorteilhaften Konditionen, während dynamische Homepage-Rankings die meistgewonnenen Preise und gefragtesten Produkte zeigen und so ein ansprechendes und transparentes Einkaufserlebnis schaffen.

Premium-Marken für anspruchsvolle Profis

Im Mittelpunkt der Black Friday 2025-Kampagne stehen die von Krollit vertriebenen Spitzenmarken, darunter Bernardo für Made in Germany Maschinen, Laguna für professionelle Holzbearbeitungslösungen, Ravendo für innovative Ausrüstung und Güde für zuverlässige Werkzeuge.

„Black Friday 2025 stellt eine Evolution in der Art und Weise dar, wie wir Fachleute bedienen“, erklärt Sandra Gaspar, Gründerin von Krollit. „Wir bieten nicht nur wettbewerbsfähige Preise, sondern ein komplettes Erlebnis, das Bequemlichkeit, Qualität und Innovation vereint. Wir möchten, dass jeder Kunde genau das findet, was er sucht, mit echten, messbaren Vorteilen.“

Exklusive Vorteile für die Community

Krollit Newsletter-Abonnenten genießen während der gesamten Kampagne privilegierte Konditionen mit vorrangigem Zugang zu Angeboten und dedizierten Rabattcodes. Das System ist darauf ausgelegt, Treue zu belohnen und dauerhafte Beziehungen zur Profi-Community aufzubauen.

Über Krollit

Krollit wurde 2007 von Sandra Gaspar gegründet und ist die italienische Referenz für den Online-Kauf professioneller Maschinen und Werkzeuge. Mit Sitz in Sirignano (AV) bedient das Unternehmen über

10.000 Fachleute in Italien und Europa und vertreibt Spitzenmarken wie Bernardo, Laguna, Ravendo, Güde, MVZ GmbH, Reventon und Flott. Das Unternehmen zeichnet sich durch Servicequalität, sorgfältige Produktauswahl und kontinuierliche Innovation aus.

Weitere Informationen zur Black Friday 2025-Kampagne: www.krollit.it

Pressekontakt

KROLLIT di Sandra Gaspar

Via G. Falcone 36/C

83020 Sirignano (AV) – Italien P.IVA: IT02968120648

REA: AV-302461

Tel: +39 081 192 07 919

E-Mail: info@krollit.it Web: www.krollit.it

Social Media:

Facebook: facebook.com/Krollitalia

Instagram: @kroll_it

YouTube: @Krollit

TikTok: @krollit LinkedIn: company/krolllit