Krebs Immobilien wird Offizieller Immobilienpartner der Rhein-Neckar Löwen

Krebs Immobilien, eines der führenden Immobilienunternehmen der Region, freut sich, die offizielle Partnerschaft mit den Rhein-Neckar Löwen bekannt zu geben. Der Sponsorenvertrag ist auf mehrere Jahre ausgelegt.

Mit diesem Engagement wird Krebs Immobilien zum „offiziellen Immobilienpartner der Rhein-Neckar Löwen“ und unterstützt damit einen der erfolgreichsten Handballvereine Deutschlands. Diese Kooperation steht im Zeichen einer gemeinsamen Vision: Engagement, Dynamik und regionale Verbundenheit zu fördern.

„Wir sind stolz darauf, Teil der Löwen-Familie zu werden und diese starke Partnerschaft in den kommenden Jahren aktiv mitzugestalten“, sagt Niklas Gimpel, Mitglied der Geschäftsführung von Krebs Immobilien. „Die Rhein-Neckar Löwen sind ein Aushängeschild für unsere Region und verkörpern Werte wie Teamgeist, Leidenschaft und Spitzenleistung – Werte, die auch unser Unternehmen leiten.“

Die Zusammenarbeit wird nicht nur die Marke Krebs Immobilien auf und neben dem Spielfeld repräsentieren, sondern auch neue Möglichkeiten schaffen, die Fans der Löwen und potenzielle Immobilienkunden anzusprechen.

Die Rhein-Neckar Löwen begrüßen den neuen Partner mit offenen Armen. „Wir freuen uns, mit Krebs Immobilien einen weiteren starken Partner aus der Region an unserer Seite zu haben“, erklärt Holger Bachert, Geschäftsführer der Rhein-Neckar Löwen.

Die Partnerschaft wird durch verschiedene Maßnahmen auf und neben dem Spielfeld sichtbar werden.

Mit dieser langfristigen Zusammenarbeit setzen Krebs Immobilien und die Rhein-Neckar Löwen ein starkes Zeichen für die Region und den Sport.

Über Krebs Immobilien

Krebs Immobilien ist ein renommiertes Immobilienunternehmen, das seit über 30 Jahren in der Region tätig ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Wohnimmobilien wie Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen. Das Unternehmen ist für seine ausgezeichnete Marktkenntnis, individuelle Vermarktungsstrategien und den Einsatz moderner Technologien bekannt.

Gegründet von Ralf Krebs, einem erfahrenen Diplom-Verwaltungswirt und Mitglied des Heidelberger Gutachterausschusses, ist das Unternehmen seit Jahren ein Vorreiter in der Branche. Krebs Immobilien wurde mehrfach vom Focus-Verlag als einer der besten Immobilienmakler der Region ausgezeichnet und setzt auf ein starkes Netzwerk mit Notaren, Banken, Handwerkern und Architekten vor Ort. Mit einem motivierten Team und zentral gelegenen Büroräumen in Heidelberg, Mannheim und Neckargemünd bietet das Unternehmen umfassende und persönliche Betreuung für Käufer, Verkäufer, Mieter und Vermieter.

Über die Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen sind ein erfolgreicher deutscher Handballverein aus Mannheim. Sie spielen in der Handball-Bundesliga und zählen zu den Top-Teams Deutschlands. Gegründet wurden sie 2002 aus einer Fusion zweier Vereine. Ihre größten Erfolge sind die Deutschen Meisterschaften 2016 und 2017 sowie mehrere Pokalsiege. Die Heimspiele trägt das Team in der SAP Arena in Mannheim aus. Die Löwen sind bekannt für ihr schnelles, kraftvolles Spiel und eine starke Fanbasis.

Für weitere Informationen oder Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: