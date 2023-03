Krankheiten als Symptome sehen – Bekämpfe die Ursachen nicht Deinen Körper!

Den Mut haben, anders zu sehen, anders zu denken; Außenseiter:in zu sein, wenn du damit dir und der Gesellschaft hilfst.

Krankheiten als Symptome der vitalen Energie des Körpers

Wenn wir Krankheiten nicht als Krankheit definieren, sondern als primäre Symptome der vitalen Energie des Körpers; und das, was wir Symptome nennen (welche ich hier sekundäre Symptome nenne) als Sprachrohr der primären Symptome bezeichnen (was die Wissenschaft Krankheiten nennt), dann würden auch Therapien anders verlaufen. Die Ursache-Heilungstherapie wäre bei dieser Definition der Krankheit die richtige Medizin. Zum Beispiel wäre Diabetes dann nicht die Krankheit, sondern das, was Diabetes verursacht hat, nämlich Zucker und Fett. Sie wären die Krankheit. Das bedeutet, man müsste diese bekämpfen und das heißt, darauf zu verzichten.

Somit ist der kranke Lebensstil (schlechte Ernährung, negative mentale Einstellung, fehlende Spiritualität, Bewegungslosigkeit) de facto Krankheit und diese ist dann zu bekämpfen und zu heilen. Im Fall von Diabetes wäre die Therapie dementsprechend darauf ausgerichtet, Zucker und Fett zu „heilen“. Indem man sie aus dem Körper „entfernt“. Dabei ist die Bewegung auch ein Medikament, denn damit verliert man Fett. Beim „Heilen“ des Zuckers und Fetts verschwinden die primären Symptome (was wir heute als Krankheiten bezeichnen) und folgerichtig auch die sekundären Symptome. Die Ursache von Diabetes wäre somit beseitigt. Damit Diabetes nicht wiederkommt, würde man nicht auf Medikamente setzen. Sondern auf einen Lebensstil, der dazu führt, dass Zucker und Fett nicht mehr aufgenommen werden. Das bedeutet, dass unser Lebensstil (was wir essen, denken, wie wir uns bewegen, unsere Spiritualität) der Grund ist, wodurch wir krank werden. Folglich ist dieser Lebensstil das, was wir heilen müssen.

Heile nicht den Krebs, heile die Ursache von Krebs und somit wird Krebs verhindert. Dadurch gibst du deinem Körper die beste Möglichkeit, ihn zu bekämpfen. In diesem Sinne ist Krebs das Symptom eines ungesunden Lebensstils, der die eigentliche Krankheit ist.

“Was wäre wenn?” – Ein neuer Blick auf Krankheiten

Was wäre, wenn Krebs, Diabetes, Depressionen nicht mehr als Krankheiten bezeichnet werden, sondern als Zeichen darüber, dass etwas, was schiefläuft, jetzt zu verbessern ist?

Antwort: Wenn wir die Krankheiten als Symptome betrachten: Die Präventionen wären die wichtigsten Maßnahmen und die Ernährung und der Lebensstil die wichtigsten Medikamente, damit der Körper nicht so krank wird, dass er uns solche Symptome signalisiert.

Konsequenzen:

Die Industrie wäre arm.

Die Ätzt:innen wären fast unnötig und ihr Selbstverständnis und ihre Arbeitsweise wäre anderes.

Krankenhäuser wären anders.

Medikamente wären anders.

Folge: Die Menschen werden gesünder und Ingwer wichtiger.