Kraft von innen – Lesestoff für Achtsamkeit und Sensibilität

Die Nürnberger Heilpraktikerin für Psychotherapie Eva Neuner entwickelte ihre Texte aus ihrer beruflichen Erfahrung und dem Umgang mit ihren Klienten heraus. Der Weg zur Selbstfindung ist weit, der zur Selbstliebe noch viel weiter. Eva Neuner trägt in „Die innere Stimmigkeit“ (ISBN 978-3-95716-259-5) fünfzehn Themen zusammen, die den Prozess der Selbstfindung aufzeigen. Sinnreich und spirituell widmet sie sich Themen, welche wohl jeden Menschen begleiten.

„Die Seele und das wahre Selbst“ (ISBN 978-3-95716-379-0) enthält Texte, die den Prozess der Selbstfindung und die Entdeckung des eigenen, authentischen, wahren Inneren aufzeigen. Sie geht davon aus, dass alle Menschen mit einer klaren Seele geboren sind, aber erst lernen müssen, diese Individualität und Klarheit zu leben. Die Texte werden illustriert und vertieft durch ausdrucksstarke Fotografien von Rainer Frauenfeld. Eva Neuner möchte dazu anregen, der Führung der Seele zu vertrauen, die jeden Menschen mit dem Göttlichen verbindet. So wächst die Persönlichkeit, wenn sie ihre Herkunft und ihr wahres Zuhause kennt. Sinnreich und spirituell widmet sie sich Themen, welche wohl jeden Menschen begleiten: Den Umgang mit Angst, Wut, Selbstwert und die Begegnung mit dem anderen Menschen.

Außerdem hat Neuner gemeinsam mit dem Coach Holger Niemeyer das Dialog-Buch „Es zünde sich ein Licht am anderen an“ (ISBN 978-3-95716-334-9) herausgebracht: über einen Dialog der achtsamen Wahrnehmung. Die beiden Autoren arbeiten im Bereich Coaching, Beratung und Heilarbeit, beraten und stützen viele Menschen. Im Dialog reflektieren sie den Umgang mit sich selbst und mit dem Gegenüber. Sie entdecken das wahre Selbst in der echten Begegnung.

Wann hat Ihnen jemand das letzte Mal gesagt:

Du bist wertvoll, Du hast großartige Anlagen, Du bist geliebt? – Ute B. Walz ermutigt zu einem neuen Blick auf die eigene Persönlichkeit und die der Mitmenschen. In Ihrem Buch „Himmel leben“ (ISBN 978-3-95716-386-8) zeigt sie Wege auf, um das Beste im Menschen zu leben.

Wenn der Himmel auf Erden bedeutet, dass wir in Liebe, Frieden und Glückseligkeit leben, so ist es wichtig zu verstehen, wie wir dahin gelangen können. In diesem Buch wird den Lesenden bewusst gemacht: Du bist wertvoll, Du hast großartige Anlagen, Du bist geliebt. Da dies in unserer Gesellschaft oft vergessen und ignoriert wird, ist es Ute B. Walz Ansatz, einen neuen Blick auf die eigene Persönlichkeit und die der Mitmenschen zu werfen. Dabei zeigt sie Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und Traumaforschung auf, aus denen sich potentiale der inneren Entwicklung ableiten. Mit einer Reihe praktischer Übungen regt sie auch methodisch dazu an, negative Denkmuster aufzubrechen und den Teufelskreis der inneren Abwertung zu überwinden. Ein großes Plädoyer für die Liebe, eine positive, ermutigende und aufbauende Lektüre.

Ob in Beruf, Partnerschaft, Erziehung und Menschenführung: Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit spielen in vielen Lebensbereichen eine große Rolle. Für alle, die an ihre Grenzen stoßen oder die Notwendigkeit erkennen, dass ein Wandel notwendig ist, hat Iris-Andrea Fetzer-Eisele einen kompetenten Wegweiser entwickelt. „Liebe – Weisheit – Kraft“ (ISBN 978395716-186-4) bietet 108 Karten, deren Verwendung das dazugehörige Begleitbuch erklärt. Das Karten-Set ist wie ein persönlicher Coach. Weitere Ratgeber der Autorin: „Erleuchtung? Ja,bitte!“ und „Willkommen in der 5. Dimension“ sowie die „Hosentaschenbüchlein“ mit ermunternden Gedanken und Aphorismen: „Kleinod der Freude“, „Himmlischer Zauberwind“ und „Die Liebe des Himmels umarmt dich“.

Sie hatte ganz viel in ihrem Herzen, doch wusste sie nicht, wie sie es weitergeben könnte.

Nachdem Beate Holbach ihre Ausbildung „Der Weg des Herzens“ bei der Spirituellen Meisterin Jutta Fielenbach 2007 abgeschlossen hatte, stellte sich die Frage, wie sich nun ihr Potenzial offenbaren sollte. Doch eine Begebenheit veränderte das Leben der Autorin: Sie erhielt ihre erste Botschaft für dieses Buch und die Bild-Karten „Das wahre Sein der Seele“.

In Teil 1 „Das wahre Sein der Seele“ Spirituelles Handbuch – Elementare Energien Teil 1 (ISBN 9783939478-850), beschreibt die Spirituelle Meisterin Beate Holbach anhand von 31 Amazonenbildern die Liebe, die dem wahren Sein der Seele innewohnt. Sie lehrt, wie der Mensch in dieser Liebe bereit sein wird, die Wahrheit anzunehmen, die ihn hinführt, auch seinen Nächsten anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Losgelöst von der Vorstellung, wie er zu sein hat. Dieser Weg möchte gegangen werden von einem jeden Selbst.

In Teil 2 – „Das wahre Sein der Seele“ Spirituelles Handbuch – Erläuterungen mit Bildkarten Teil 2 (9783939478-867) sind die Erläuterungen zu finden, die dem Menschen den Weg öffnen für die Wissensgebiete, die in seiner Seele vorhanden sind. Sie geben detaillierte Hintergrundinformationen zu dem Buch 1. Die 31 Bildkarten der Amazonen, die ebenfalls in diesem Band enthalten sind, öffnen das Herz für die Fülle und den Reichtum der Schönheit des Geschaffenen, der einer jeden Seele zu eigen ist. Sie bringen Freude und Farbe in die Herzen derer, die zu lieben bereit sind.

Und es gibt noch mehr Auswahl beim Verlag Kern – zu finden unter verlag-kern.de/shop/. Alle Bücher können in unserem Online-Shop schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben. Die meisten Titel sind auch ale E-Book erhältlich.