Schneller, umfangreicher Service in Bochum durch langjährigen, kompetenten Schrotthändler, der für seine Kunden und Kundinnen alles aus einer Hand anbietet: Ankauf, Abbruch- und Demontagearbeiten, Container, Autoentsorgung …

Kostenlose Schrottabholung in Bochum und Umgebung für Privathaushalte und Gewerbetreibende von Schrottankauf Exclusiv

Mit dem Schrottankauf in Bochum haben Kunden und Kundinnen einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite, der Schrott nicht nur ankauft. Die mobilen Schrotthändler sind zum einen bestens dafür ausgerüstet jede Form, Größe und Menge von Schrott abzuholen und zu transportieren. Der Schrott muss nicht selbstzum Händler gebracht werden. Ein weiterer Service ist die Demontage, das Ausbauen der Teile für ihre Kundschaft in Privathaushalten wie auch in Firmen und Institutionen.

Schneller Schrottankauf Bochum, kompetenter und einfacher Service

Ein kurzer Anruf oder eine E-Mail reicht aus, um einen Termin zu vereinbaren. Sei es ein Großauftrag oder auch „nur“ eine kleine Abholung. Die alten Fahrräder, rostigen Töpfe, oder der Elektroschrott müssen genau so entsorgt werden wie die große Menge an Mischschrott einer Baufirma. Jeder Auftrag wird zuverlässig und schnellstens erledigt. Durch ihre langjährige Erfahrung und Fachkompetenz ist die Schrottabholung in Bochum auch in der Lage, komplizierte Ausbauarbeiten und Demontagearbeiten auszuführen.

Für Unternehmen, die in regelmäßigen Abständen Schrott zu entsorgen haben, ist auch ein dauerhafter Abholdienst eine Möglichkeit, auf Dauer das Schrottproblem zu lösen. Das Team vom Schrottankauf in Bochum ist immer pünktlich vor Ort und transportiert den Schrott ab. Falls nötig, kann auch ein Container dafür zur Verfügung gestellt werden.

Zum Service gehört auch die Autoteileentsorgung in Bochum. Kraftfahrzeuge oder auch Kraftfahrzeugteile können von dem mobilen Team direkt vor Ort abgeholt und fachgerecht entsorgt werden. Mit ihrem Know-how, ihrer Erfahrung und der fachspezifischen Ausrüstung können sie jede Art und Form von Schrott bearbeiten und sortieren. Diese Aufarbeitung ist eine wichtige Voraussetzung, um Altmetalle korrekt gesetzlichen Anordnungen entsprechend dem Recycling-Kreislauf wieder zuzuführen.

Der korrekte Umgang mit toxischen Stoffen im Schrott muss von Fachleuten erledigt werden

Entgegen landläufiger Meinung ist Schrott nicht einfach nur Müll, unbrauchbarer, überflüssiger Abfall. Vielmehr besteht Schrott aus etlichen Stoffen, die äußerst wichtig für unseren Produktions-Kreislauf sind. Aber, neben den gefragten Metallen befinden sich auch viele toxische, gesundheitsgefährdende Bestandteile im Schrott, die fachgerecht herausgelöst werden müssen. Diese Aufgaben sind wichtig, um Altmetalle ohne Qualitätsverlust zu recyceln. So können die wertvollen Rohstoffe wideraufgearbeitet dem Produktions-Kreislauf erneut zur Verfügung gestellt werden. Das ist nachhaltig und gut für die Umwelt. Wie wir alle inzwischen wissen, sind unsere Rohstoffe fast aufgebraucht. Die Folge sind immer weiter steigende Preise für unsere Endprodukte. Mit der fachgerechten Schrottankauf-Exclusiv in Bochum sorgen Kunden und Kundinnen dafür, dass wertvolle Rohstoffe wieder zu neuen Endprodukten verarbeitet werden können und unsere Ressourcen dadurch entlastet werden. Diese unterschiedlichen Rohstoffe sind unterschiedlich begehrt und erzielen demzufolge auch unterschiedlichste Preise bei dem Verkauf von Schrott.

Tagesaktuelle Schrottankauf, faire Bezahlung für Schrott in Bochum

Im Grunde genommen kann dem netten Team der Schrotthändler alles angeboten werden, was metallhaltig, eisenhaltig ist. Das können Metallstangen, Eisenrohre, Gartenmöbel, alte Maschinen, Armaturen, Heizungen, Badewannen oder Markisen sein oder auch Edelmetalle, Metalle in Reinform, zum Beispiel Messing, Aluminium, Blei, Kupfer, Zinn oder Zink. Besonders, wer größere Mengen an Metall- und/oder Elektroschrott anzubieten hat, kann dementsprechend mit einem größeren Ertrag rechnen. Je nach Sortenreinheit, Gewicht, Menge und tagesaktueller Börsennotierung wird der entsprechende Auszahlungspreis fair und transparent errechnet und an die zufriedenen Kunden und Kundinnen ausgezahlt.

