Kostengünstiger Thunderbolt-Adapter für 10 Gigabit Ethernet: Solo 10G ist wieder verfügbar

Der beliebte Solo 10G Thunderbolt Adapter bietet 10GBASE-T (Kupfer) Anbindung, Bus-Power sowie Kompatibilität mit Mac und Windows

Irvine, Kalifornien, im September 2022 – Der Solo 10G von Sonnet bietet blitzschnelle 10GbE-Netzwerkanbindung für jeden Mac- oder Windows-Computer mit Thunderbolt 3- oder 4-Port. Damit können Anwender ihre Computer problemlos über Kupferkabel mit Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastruktur und Speichersystemen nach dem 10GbE-Standard verbinden. Mit seinem handlichen Format, der einfachen Einrichtung und dem geräuscharmen Betrieb eignet sich der leistungsstarke Adapter für eine Vielzahl unterschiedlicher Workflows und Umgebungen. Die preisgünstige Lösung ist aktuell im Fachhandel verfügbar.

Der Solo 10G Thunderbolt 3-Adapter ist mit einem RJ45-Port ausgestattet, der eine Anbindung mit kostengünstiger CAT 6 oder CAT 6A Kupferverkabelung bis zu einer Entfernung von 55 bzw. 100 Metern ermöglicht. Der Adapter wird an einen Thunderbolt 3-Port des Computers angeschlossen, ist bus-powered und bietet somit einen komfortablen und energieeffizienten Betrieb. Das Produkt ist 3,1 Zoll breit und 4,5 Zoll tief und 1,1 Zoll hoch und verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse. Dank effektiver Kühlung wird kein Lüfter benötigt.

Der Adapter von Sonnet unterstützt auch die NBASE-T™ Technologie, einen Ethernet-Standard, der Geschwindigkeiten von 2,5 und 5 Gbps auf bestehenden CAT-Kabeln (ab 5e) in Entfernungen bis zu 100 Metern ermöglicht. Mit dieser Funktion können auch Unternehmen mit älterer Infrastruktur einfach auf Multi-Gigabit-Ethernet-Switches aktualisieren. Mit dem Solo 10G-Adapter können sie so ohne Neuverkabelung die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit um bis zu 500 Prozent steigern.

Der Solo 10G Thunderbolt 3 Adapter (Artikelnummer SOLO10G-TB3) ist zum UVP von 457 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt sind abrufbar unter http://www.sonnettech.com/product/solo-10g-tb3.html.

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil Marketing

Public Relations

Andrea Weinholz

Plinganserstraße 59

D-81369 München

Tel. +49 (0)89 2424 1695

a.weinholz@profil-marketing.com