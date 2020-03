Kostenfreie Beratung zu Teamarbeit im Home-Office

Hotline ab sofort geschalten

Ab sofort berät das Moderationswerk unter einer kostenfreien Hotline zu sozialen und persönlichen Herausforderungen im Home-Office. Das Angebot richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende, die vor dem Hintergrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen auf Home-Office ausweichen mussten und die Zusammenarbeit gerade in dieser herausfordernden Situation weiter produktiv, effizient und kollegial gestalten wollen.

Das Moderationswerk möchte mit dieser kostenfreien Hotline einen gesellschaftlichen Beitrag zur Bewältigung der herausfordernden Situation leisten. “Wir unterstützen Unternehmen dabei, Abstimmungsprozesse und Kommunikation über die Distanz effizient zu gestalten, das Teamgefühl und den Zusammenhalt zu stärken und auch in Home-Office bestmögliche Arbeitsergebnisse zu erzielen.”, so Antonie Muschalek, systemischer Coach beim Moderationswerk.

Wie kam es zu dieser Hotline?

“Am Rande einer unserer eigenen Videokonferenzen haben wir uns zu kostenfreien Hilfsangeboten von Geschäften und Unternehmen unterhalten und uns gefragt, was wir als Moderationswerk selbst beitragen können. So kam es zu dieser Idee einer Hotline mit kostenfreier Beratung rund um die erfolgreiche Zusammenarbeit im Home-Office,” so Muschalek.

Die Hotline ist täglich von 9 bis 17 Uhr unter 0351 799914 36 geschalten.

Anfragen können auch per E-Mail an anfrage@moderationswerk.de gesendet werden.

Wir sind das Moderationswerk, ein interdisziplinäres Team mit Interesse an Menschen und deren unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Welt. Wandel und Veränderungen sind für uns Grundlage jeder Entwicklung. Deshalb betrachten wir jeden Veränderungsprozess als Chance für etwas Neues, als Treiber für Innovation und als spannende Herausforderung, für die es sich lohnt, Lösungen zu entwickeln.

Kontakt

Moderationswerk by Mobilitätswerk GmbH

Antonie Muschalek

Eisenstuckstraße 5

01069 Dresden

017681698170

anfrage@moderationswerk.de

https://www.moderationswerk-coaching.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.