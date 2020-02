Live-Konferenzen und E-Learning neu gedacht

Storytelling war schon immer eine gute Möglichkeit, um ein Publikum zu begeistern und eine Botschaft nachhaltig zu vermitteln. Wie kann dieser Effekt genutzt werden, um die kommunizierten Inhalte in einem Webinar ansprechender zu machen und Informationen effizienter mit Kollegen zu teilen? Die Antwort auf diese Frage liefert die Kooperation von GoToWebinar und Prezi Video, hier ein Kurzvideo dazu: “ Live streaming Prezi Video in GoToWebinar„

Live-Webinare und Tutorials bieten vielfältige Möglichkeiten, die Mitarbeiter über aktuelle Entwicklungen zu informieren oder auch in neuen Anwendungen und Produkten zu schulen. Anschauliche Illustrationen und ein charismatischer Presenter nehmen dabei eine entscheidende Rolle für die wirkungsvolle Vermittlung von Informationen ein. Früher musste man sich jedoch entscheiden: Steht die persönliche Verbindung durch eine Videobotschaft von Angesicht zu Angesicht im Fokus oder liegt die Präferenz beim Teilen von Grafiken und Texten mit dem Publikum?

Mit der Integration von Prezi Video und GoToWebinar lassen sich diese beiden Aspekte effektvoll miteinander verbinden. Über GoToWebinar kann man auf Prezi Video zugreifen und die dort hinterlegten Video-Projekte mit den entsprechenden Vortragsfolien live mit dem Publikum teilen. Zum ersten Mal ist es dabei möglich über die Prezi Video Funktionen den Sprecher direkt neben die visuellen Inhalte auf den Bildschirm zu platzieren. Die informativen Elemente werden in dem vorher gestalteten Design in einem vorbestimmten Teil des Bildschirms eingeblendet und der Presenter kann auf diese während des Webinars einen direkten Bezug nehmen. So kann durch die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht eine persönliche Verbindung zum Publikum aufgebaut und gleichzeitig die jeweiligen Graphiken gezeigt werden. Kombiniert mit GoToWebinar, lässt sich ein virtueller Seminarraum erstellen, in dem mehrere Nutzer gleichzeitig die Prezi-Präsentation live mitverfolgen und miteinander diskutieren können.

„Nachhaltige Kommunikation ist der Schlüssel für eine effiziente Zusammenarbeit. Informationen einprägsam zu vermitteln und die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten, sind dabei die zentralen Aspekte. Durch die Kooperation mit GoToWebinar können nun die vielfältigen Funktionen und visuellen Elemente von Prezi Video auch im Bereich E-Learning und Corporate Learning wirksam eingesetzt werden,“ so Spencer Waldron, Director of Global Communications bei Prezi.

Weitere Informationen zu Prezi Video sowie zusätzliches Bildmaterial finden Sie auch in unserem Newsroom.

Prezi ist ein weltweit führender Anbieter von Tools für die visuelle Kommunikation, der einer Vielzahl von Personen aus unterschiedlichen Branchen – sei es Lehrkraft oder Geschäftsmann – dabei hilft, das jeweilige Publikum noch besser zu erreichen. Die Produkte von Prezi bieten die Möglichkeit, Inhalte auf einzigartige Weise auf einer einzigen Leinwand anzuordnen und dynamische Bewegungen sowie räumliche Zusammenhänge zu nutzen, um diese ansprechend und einfach verständlich zu kommunizieren. Zu den Angeboten von Prezi gehören: Prezi Next, eine zoombare Präsentationssoftware, Prezi Video, eine Videoaufzeichnungssoftware, die den Sprecher und seine Grafiken in Echtzeit (ähnlich einer Nachrichtensendung) auf dem Bildschirm platziert, und Infogram, der Marktführer für Infografiken und Datenvisualisierung. Prezi wurde 2009 gegründet und verfügt über Niederlassungen in San Francisco, Budapest und Riga. Heute betreut Prezi eine Community von über 100 Millionen Nutzern. Mit über 360 Millionen erstellen Prezi-Präsentationen ist Prezi die weltweit größte Datenbank für öffentliche Präsentationen. Zu den Investoren gehören Accel Partners, Spectrum Equity und TED-Konferenzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.prezi.com

Kontakt

Schwartz Public Relations

Verena Pretzsch

Sendlingerstr. 42A

80331 München

+49 (0) 89 211 871 51

prezi@schwartzpr.de

https://prezi.com/video/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.