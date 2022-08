KONSTANTIN HASLAUER, der souveräne BUNDESPRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDAT für Österreich

Konstantin Haslauer startet durch – Unterstützungserklärungen werden benötigt

Konstantin Haslauer, der als parteiloser, liberaler und souveräner Bundespräsidentschaftskandidat zur Vorwahl antritt, bezeichnet sich selbst im Vorfeld als mögliches „Kontrollorgan“. Um die aktuelle Regierung zu überprüfen und Mißstände zu bereinigen.

Damit die politischen Prozesse wieder „bürgernahe“ gelenkt werden können. Wichtig ist dazu, um eine echte politische Veränderung im Sinne der österreichischen Verfassung vornehmen zu können, benötigt Haslauer vorerst

– 6.000 UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNGEN und

– EUR 3.600,00 bis zum 01.09.2022.

Die Unterstützungserklärungen sollten von den Bürgern Österreichs auf der eigenen Gemeinde persönlich ausgefüllt, von der Gemeinde signiert und in letzter Folge im Original direkt an Konstantin Haslauer wieder übermittelt werden. Wollen auch Sie Konstantin Haslauer in die Wahl schicken oder sich über sein Werteprogramm informieren?

Dann melden Sie sich noch heute direkt auf der Seite:

https://www.kurzvordemsturz.at/bp-vorwahl an.

Weitere Videos, Talk-Beiträge bei „Wahrheit mit Klarheit“ über Konstantin Haslauer auch bei https://regionaltv.at/#

Parteiloser, souveränder Kandidat zur Wahl des Bundespräsidenten von Österreich

Firmenkontakt

Konstantin Haslauer – Kandidat zur Bundespräsidentenwahl 2022

Bernadette Lukschal

Höfelweg 20

4213 Unterweitersdorf

00436763344331

presse@kurzvordemsturz.at

http://www.kurzvordemsturz.at

