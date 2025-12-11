Konica Minolta und MJ MATERIAL entwickeln KI-basiert hochqualitative Recyclingmaterialien

Langenhagen, 11. Dezember 2025

Konica Minolta, Inc. baut seine Partnerschaft mit MJ MATERIAL TECHNOLOGY SDN BHD (MJ MATERIAL) weiter aus. Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung sogenannter „intelligenter Recyclingmaterialien“ – recycelter Kunststoffe mit besonders hoher Versorgungssicherheit und gleichbleibender Qualitätskonsistenz.

Im Rahmen der Partnerschaft errichtet MJ MATERIAL eine neue Produktionsstätte in Kuala Lumpur, Malaysia, in der Technologien und Anlagen zum Einsatz kommen, die auf dem Know-how von Konica Minolta basieren. MJ MATERIAL wird die dort produzierten Rezyklate gemeinsam mit Konica Minolta an Kunden in Asien vertreiben – insbesondere an Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten.

Zuverlässige Versorgung durch Sortierung, Sensorik und KI

Für die Herstellung hochwertiger Recycling-Kunststoffe werden Rohstoffe benötigt, die sich durch hohe Reinheit und gleichbleibende Eigenschaften auszeichnen – ein schwieriger Anspruch bei begrenztem Angebot. Die neue Produktionsstätte vereint innovative Sortiertechniken, was eine besonders effiziente Rohstoffauswahl mit minimalen Verunreinigungen möglich macht.

Dank der Sensorik von Konica Minolta ist es möglich, verschiedene Kunststoffabfälle KI-basiert so zu mischen, dass die Werkstoffeigenschaften der gewonnenen Rezyklate mit denen von Neuware vergleichbar sind. Auf diese Weise lassen sich unterschiedlichste Kunststoffabfälle nutzen – für eine stabile, kosteneffiziente und nachhaltige Materialversorgung.

Konstante Formteilqualität

Beim Spritzguss von Recycling-Kunststoffen treten stärkere Leistungsschwankungen auf als bei Neuware – was die Ausschussrate erhöht. Zudem variieren die Kundenspezifikationen und Bauteilanforderungen stark, sodass die optimale Produktionsbedingung oft nur durch aufwändige Versuche und Erfahrungswissen bestimmt werden kann. Konica Minolta setzt hier auf ein eigenes KI-basiertes Optimierungsmodell, das für jedes Bauteil spezifische Vorschläge zur idealen Formgebung liefert. Selbst anspruchsvolle Teile lassen sich so in Serie fertigen – mit gleichbleibend hoher Qualität.

Die neuen Materialien sollen ab Frühjahr 2026 im neu errichteten Werk auf einer Fläche von 51.000 m² hergestellt werden. Die geplante Produktionskapazität soll 75.000 Tonnen pro Jahr betragen.

Technologie für Nachhaltigkeit

„Durch unsere langjährige Erfahrung mit Recyclingkunststoffen kennen wir die Herausforderungen unserer Kunden sehr genau“, sagt Ryuji Kamata, General Manager Manufacturing and Procurement, Digital Workplace/Professional Print, sowie Corporate Vice President bei Konica Minolta. „Dank unserer Technologien können wir optimale Lösungen für unsere Kunden bieten und damit auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten.“

Weng Wenbin, Präsident von MJ MATERIAL, ergänzt: „Die von Konica Minolta entwickelte Technologie für eine stabile Rezyklat-Qualität ist ein echter Fortschritt. Verbunden mit unserer Fertigungsphilosophie werden wir den Wert von Recyclingmaterialien steigern und ihre Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitern, für eine saubere, nachhaltige Zukunft.“

Hintergrund der Partnerschaft

Konica Minolta forciert die technologische und Geschäftsentwicklung mit Fokus auf Wachstumsfeldern, die langfristig strategische Priorität haben. Bereits seit 2012 produziert Konica Minolta Recycling-Kunststoffe für seine Multifunktionssysteme. Seit dem Geschäftsjahr 2024 werden diese recycelten Materialien auch für externe Produkte angeboten. Zur Weiterentwicklung dieses Geschäftsbereichs hat Konica Minolta nun die Partnerschaft mit MJ MATERIAL geschlossen.

MJ MATERIAL ist ein Hersteller von Recycling-Kunststoffen mit Sitz in Malaysia. Das Unternehmen entwickelt hochfunktionale Rezyklate aus Kunststoffabfällen und beliefert internationale Kunden. Dabei setzt MJ MATERIAL auf modernste Recyclingverfahren, darunter automatisierte Sortieranlagen und Polymertechnologien. Die Zusammenarbeit mit Konica Minolta begann bereits im Geschäftsjahr 2014. Gemeinsam haben beide Unternehmen bereits innovative Kunststoff-Rezyklate auf den Markt gebracht.

Über Konica Minolta Business Solutions Deutschland

Konica Minolta Business Solutions Deutschland gestaltet den intelligent vernetzten Arbeitsplatz und begleitet seine Kunden als Technologie- und Managed-Service-Provider durch die digitale Ära, indem es für seine Kunden Mehrwert durch Daten schafft. Mit seinen smarten Office-Produkten wie marktführenden Drucksystemen, Cloud-Services und IT-Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen u. a. mobiles Arbeiten und die Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Dabei ist Konica Minolta zum fünften Mal in Folge zu einem der Top-platzierten Managed Service Provider in Deutschland gewählt worden (laut iSCM), der im Rahmen seiner IT-Dienstleistungen vielfältige Business Software sowie Business-Intelligence- und ECM-Lösungen bietet.

Darüber hinaus begleitet Konica Minolta als einer der führenden Anbieter in den Bereichen Produktionsdruck, Inkjet, Veredelung und Etikettendruck seine Kunden bei der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten – mit modernster Technologie, Software und neuesten Innovationen in den Bereichen Druck, Anwendungen und Know-how.

Mit weiteren Lösungen im Bereich Healthcare deckt Konica Minolta ein breites Spektrum an Hardware, Software und Dienstleistungen ab. Dabei garantiert das Unternehmen Kundennähe und professionelles Projektmanagement über den direkten Vertrieb sowie rund 300 Partner. Den Hauptsitz der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH in Langenhagen leitet der Geschäftsführer Werner Theißen und Hideki Takeda. Die Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH ist eine 100% Tochter der Konica Minolta Inc. mit Sitz in Tokio, Japan. Mit rund 35.600 Mitarbeitern weltweit (Stand Ende März 2025) erzielte Konica Minolta, Inc. im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Nettoumsatz von rund 6,89 Milliarden Euro. Das Unternehmen wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet.

Über MJ MATERIAL

MJ MATERIAL ist ein in Malaysia ansässiger Hersteller von Hochleistungs-Recyclingkunststoffen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Rezyklate aus Kunststoffabfällen und beliefert internationale Kunden mit Materialien, die mithilfe modernster Sortiertechnologien und Polymerverfahren hergestellt werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Konica Minolta und MJ MATERIAL besteht seit dem Geschäftsjahr 2014.

