Konfliktmanagement in Projekten. Praxisleitfaden für erfolgreiche Teamführung und nachhaltige Projektergebnisse

Projekte scheitern selten an der Technik – sondern an Menschen. Das neue Fachbuch „Konfliktmanagement in Projekten: Miteinander statt gegeneinander – Lösungsstrategien, Kommunikation und Verantwortung für starke Teams“ liefert Projektmanagerinnen, Führungskräften, SCRUM Mastern und Agile Coachs die entscheidenden Werkzeuge für erfolgreiche Teamführung und konstruktive Konfliktlösung. Das Buch aus der Reihe Leadership professionell ist im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

Starke Teams durch mediative Führung – Der umfassende Praxisleitfaden zeigt, wie Spannungen frühzeitig erkannt, unterschiedliche Perspektiven eingebunden und tragfähige Lösungen entwickelt werden. Mediative Techniken stehen dabei im Mittelpunkt der beiden erfahrenen Autorinnen: Sie ermöglichen es, Kommunikation zu verbessern, Vertrauen aufzubauen und Selbstorganisation zu fördern. So entsteht ein sicherer Projektrahmen, der die Zusammenarbeit auf ein neues Level hebt.

57 erprobte Methoden für den direkten Einsatz – Missverständnisse, unklare Erwartungen und mangelnde Abstimmung gehören zu den häufigsten Projektrisiken. Das Buch bietet konkrete Lösungsstrategien: 57 praxiserprobte Methoden aus verschiedenen Branchen, die sowohl in agilen als auch klassischen Projekten direkt anwendbar sind. Von Kommunikationstechniken über Konfliktlösungsstrategien bis hin zu Verantwortungsklärung – alle Werkzeuge sind reich illustriert und sofort umsetzbar.

Ein Beispiel: Ein Streit zwischen den Teammitgliedern Marc und Ina eskaliert, weil Informationen angeblich nicht richtig abgelegt werden. Die eigentlichen Ursachen liegen jedoch unter der Oberfläche. Mit den Kreativmethoden Problemdreieck, Alternativrad, Affektbilanz und Brainstorming paradox geht die Projektleiterin mit ihrem Team flexibel und lösungsorientiert an die Konflikte heran. Damit gelingt ihnen gemeinsam, die Herausforderungen auf neue Weise zu betrachten, wobei oft unerwartete Perspektiven sichtbar werden.

Insgesamt über 40 Arbeitshilfen im Downloadbereich ergänzen die im Buch beschriebenen Themen. Etwa zur Auftragsklärung, Konfliktdiagnose, zum Kanban Bord, Delegieren von Aufgaben, zur Projektstatusanalyse, zum Business Model Canvas oder zur Risikoanalyse.

Nicola Findeis, Sabine Schnarrenberger: Konfliktmanagement in Projekten. Miteinander statt gegeneinander – Lösungsstrategien, Kommunikation und Verantwortung für starke Teams, Bonn 2025, 348 S. plus Download-Materialien, kt., ISBN 978-3-949611-41-4, 49,90 Euro oder als ebook im PDF- oder ePub-Format 44,99 Euro.

