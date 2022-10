Kolink Umbra EX180 – Das kompakte Kraftpaket

Jetzt neu bei Caseking!

Hervorragende Kühlleistung braucht nicht viel Platz!

Die Kolink Umbra EX180 CPU-Kühler werden trotz überschaubarer Ausmaße mit CPUs bis 180 Watt TDP fertig und sehen dabei auch noch richtig gut aus. Sie sind kompatibel mit den Sockeln AM5 und LGA 1700 und damit sowohl für Ryzen 7000 als auch Intel 13. Gen geeignet. Die kompakte Bauweise macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl an Gehäusen und Einsatzzwecken.

Die Kolink Umbra EX180 Black Edition CPU-Kühler verfügen über vier 6 mm große Heatpipes aus Kupfer, die in die Kühlplatte aus Aluminium eingelassen sind und dort direkten Kontakt mit dem Heatspreader der CPU haben. Der 120 mm PWM-Lüfter, mit seinem hohen statischen Druck von 2,12 mmH2O und beachtlichen Leistungswerten, befördert mächtig Luft durch die Finnen des Kühlers und hält auch hitzige Prozessoren mit einer TDP von bis zu 180 Watt auf niedrigen Temperaturen. Der Lüfter ist je nach Version entweder minimalistisch Schwarz gehalten, oder erstrahlt in voll adressierbarer RGB-LED-Beleuchtung.

Alle Teile des Kühlers sind mit einer mattschwarzen Oberflächenbeschichtung versehen. Der Kühlkörper mit seinen Finnen aus Aluminium ist schwarz anodisiert. Beide Verfahren verhindern Oxidation und Korrosion und verleihen dem Kühler ein makelloses Aussehen über seine lange Lebensdauer.

Die Features der Kolink Umbra EX180 CPU-Kühler im Überblick:

Leistungsstarker Single-Tower-Kühler mit vier 6 mm Heatpipes aus Kupfer

Für CPUs bis zu 180 Watt TDP

edles, komplett schwarzes Design

Hohe RAM-Kompatibilität durch schlanke Bauweise

Maximale Lautstärke: 26,6 dB(A)

800 – 1.800 U/min Drehzahl

Maße: 120 x 25 x 120 mm (B x H x T)

Kompatibel mit LGA 1700, 1200, 115x, 20xx und AM 4, AM 5

Der schlanke Aufbau des Kolink Umbra EX180 Black Edition sorgt für eine hohe Kompatibilität zu RAM-Modulen. Auch viele Modelle mit hohen Heatspreadern finden problemlos darunter Platz.

Dank der vielseitigen Montagesysteme ist der Kolink Umbra EX180 Black Edition einfach zu installieren und kompatibel zu gängigen Intel- und AMD-Sockeln, darunter AMD AM5 und Intel LGA 1700. Im Lieferumfang befindet sich die High-End-Wärmeleitpaste mit einer Leitfähigkeit von 12,8W (m-K), um eine effiziente Kühlung zu ermöglichen.

Die Kolink Umbra EX180 CPU-Kühler sind ab sofort bei Caseking bestellbar. Der Kolink Umbra EX180 Black Edition kostet 29,90 Euro uns ist ab sofort lieferbar. Der Kolink Umbra EX180 Black Edition ARGB ist für 34,90 Euro zu haben und voraussichtlich ab Mitte Januar wieder auf Lager.

Alle Informationen zu den Kolink Umbra EX180 CPU-Kühlern findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/umbra-ex180

