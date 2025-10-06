Körperlich, ehrlich, unverfälscht – die RAW CUT EDITION von Levin Brandt

Mit der RAW CUT EDITION bewegt sich Levin Brandt in einem künstlerischen Raum, der Körpersprache und emotionale Tiefe vereint. Diese Musik ist sowohl ein Ausdruck persönlicher Erfahrungen als auch ein universelles Gefühl. Die rohe Ehrlichkeit der Texte spricht eine breite Hörerschaft an und fördert ein gemeinsames Verständnis.

Provokant, ehrlich, roh – die RAW CUT EDITION von Levin Brandt zeigt, wie intensiv Popmusik klingen kann, wenn sie Schmerz, Sehnsucht und Machtgefühle unverfälscht aufgreift.

Die am 03. Oktober 2025 erschienene RAW CUT EDITION ist kein Album für den Hintergrund. Sechs Tracks, die unter die Haut gehen – ungeschönt, direkt, körperlich. Levin Brandt, bekannt für seine kompromisslose Sprache und markante Stimme, legt ein Release vor, das Grenzen auslotet und Emotionen freilegt, die oft unausgesprochen bleiben.

Intensität statt Oberflächlichkeit – Songs, die spürbar sind

Die RAW CUT EDITION kreist um die Themen Lust, Nähe, Macht und Kontrollverlust. In Songs wie „Nackt“, „Feucht“ und „Schrei meinen Namen“ erklingt körperliche Sehnsucht mit einer Ehrlichkeit, die provoziert und fasziniert zugleich. Jeder Track wirkt wie ein Blick in das Innere einer Nacht, in der nichts mehr zurückgehalten wird.

„Drei Uhr Nachts“ erzählt vom Taumel zwischen Ekstase und Leere, während „Auf den Knien“ das Spannungsfeld zwischen Dominanz und Hingabe erkundet. Besonders eindringlich zeigt sich Brandt in „Verwählt“ – einem Stück, das aus einem scheinbar zufälligen Telefonat eine berührende Momentaufnahme von Einsamkeit und Würde formt.

„Unverschämt und ehrlich – aber nie billig“

Levin Brandt gilt als einer der authentischsten Newcomer der deutschen Indie-Szene. Seine Texte sind direkt, manchmal schmerzhaft intim, doch stets mit künstlerischer Haltung.

„Meine Texte sind unverschämt und ehrlich. Aber nie billig.

Wer ordinäres Geschwafel sucht, ist hier falsch.“

– Levin Brandt

Diese Haltung zieht sich durch jedes Wort seiner Musik – kein kalkulierter Skandal, sondern ein Bekenntnis zur Wahrheit des Moments.

Veröffentlichung und Plattformen

Das neue Release RAW CUT EDITION ist seit 03.10.2025 um Mitternacht auf allen gängigen Plattformen verfügbar:

Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Bandcamp und weiteren Streamingdiensten.

Die Veröffentlichung markiert einen weiteren Schritt in Brandts musikalischer Entwicklung – hin zu einer Ästhetik, die Körper und Geist gleichermaßen anspricht.

Über Levin Brandt

Levin Brandt steht für kompromisslose Musik zwischen Pop, Rausch und Realität. Seine Stimme kratzt, weil sie muss – roh, ungebügelt, intensiv. Die Texte erzählen von Sehnsucht, Schmerz, Lust und Macht, immer nah an der Wirklichkeit, ohne sich in Kitsch zu verlieren.

Mit einer stetig wachsenden Community auf TikTok, YouTube und Instagram hat sich Brandt als Künstler etabliert, der Tabus bricht und dabei Echtheit bewahrt.

RAW CUT EDITION – ein Soundtrack der Ungefilterten

Mit der RAW CUT EDITION liefert Levin Brandt ein kompromissloses Statement gegen Oberflächlichkeit. Seine Musik zeigt, dass Verletzlichkeit und Stärke kein Widerspruch sind – sondern zwei Seiten derselben Wahrheit.

