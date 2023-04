Klimaanlagenreinigung als After Sales Konzept

Gesunde Luft im Auto

Spätestens, wenn die Klimaanlage unangenehm riecht, ist es soweit: Autofahrer suchen die Werkstatt ihrer Wahl auf und fragen nach Lösungen zur Beseitigung der störenden Gerüche. Was viele Kunden nicht wissen: Schon lange bevor Gerüche entstehen, können Klimaanlagen bereits so sehr verschmutzt sein, dass sie die Autoinsassen beeinträchtigen. Der Grund dafür sind Feinstaub, gesundheitsschädliche Bakterien oder Schimmelpilze, die durch die Klimaanlage ins Fahrzeuginnere geblasen werden. Das gefährdet nicht nur Allergiker, auch grundsätzlich gesunde Menschen setzen sich einer hohen Gefährdung durch mangelnde Hygiene beziehungsweise schlechte Luftqualität aus.

Auch der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sieht ein enormes Risikopotenzial bei Klimaanlagen, wenn diese nicht regelmäßig und gründlich gewartet werden. Der VDI überarbeitet daher aktuell seine Richtlinie für die sachgemäße Reinigung von Klimaanlagen (VDI/ZDK 6032 Blatt 2). Ziel der Richtlinie ist es, unter anderem Kfz-Werkstätten ein Regelwerk an die Hand zu geben, das sich am aktuellen Stand der Technik orientiert und dazu beiträgt, Gesundheitsgefahren aus dem Fahrzeuginnenraum zu verbannen und nachhaltig gesunde Luft im Auto sicherzustellen.

Auf die Reinigung des gesamten Klimaanlagensystems kommt es an

Häufig beschränkt sich der Klimaanlagen-Standard-Check in Werkstätten noch auf die reine Funktions- und Dichtigkeitsprüfung. Mit seiner Richtlinie empfiehlt der VDI jedoch, im Zuge der Wartung auch die Hygiene sicherzustellen, indem das Klimaanlagensystem regelmäßig gereinigt wird. Das bedeutet, schon beim Wechsel des Innenraumluftfilters sollte auch die Filterumgebung, sprich die Pollenfilterbox, regelmäßig einer professionellen Reinigung unterzogen werden. Das gilt ebenso für den Klimaanlagen-Verdampfer. Denn an den Lamellen des Verdampfers entsteht Kondenswasser beim Kühlvorgang. Und diese feuchte Umgebung führt dazu, dass sich Bakterien und Schimmelpilze rasant vermehren können.

Die airco well Klimaanlagenreinigung von Tunap setzt die Anforderungen des VDI bereits seit einigen Jahren um. Das System setzt genau dort an, wo die Klimaanlage im Auto besonders anfällig für Schmutz und schädliche Mikroorganismen ist: bei der Pollenfilterbox und dem Verdampfer. „Zur Reinigung der Pollenfilterbox verwenden wir einen speziellen Hygiene-Reiniger, der mittels einer Sprühsonde nach der Entnahme des alten Filters in die Pollenfilterbox und die angrenzenden Luftkanäle gesprüht wird. Die Reinigung des Verdampfers erfolgt durch eine kraftvolle Durchspülung mit Hilfe einer Druckbecherpistole. Unsere Produkte reinigen hygienerelevante Bauteile wirksam, richtlinienkonform, material- und gesundheitsverträglich“, erklärt Thomas Behrendt, Leiter Portfoliomanagement und Anwendungstechnik bei Tunap.

Attraktives After-Sales-Konzept

Mit airco well können Autohäuser und Werkstätten die empfohlene Reinigung der gesamten Klimaanlage ohne großen Mehraufwand bewerkstelligen, und zwar für Verbrenner wie für E-Autos gleichermaßen. Sie verankern damit nicht nur das Trendthema Gesundheit in ihrem Dienstleistungsspektrum. Vielmehr kann das für die Kunden in Form von frischer, gesunder Luft unmittelbar spürbare Ergebnis einer professionellen Klimaanlagenreinigung auch die Kundenbindung stärken. Mit entsprechend positiven Auswirkungen auf Auslastung, Umsatz und Ertrag.

Tunap hilft bei der Einführung des Systems, beim Training des Service- und Werkstattpersonals und bei der Erfolgskontrolle. Ein eigens für Autohäuser und Werkstätten entwickeltes Webinar vermittelt vielfältige Informationen zur professionellen Klimareinigung und zum After-Sales-Konzept. Das Online-Seminar dauert 40 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Unkompliziert anmelden können sich interessierte Werkstattprofis unter www.aircowell.de

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 16 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group rund 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 231 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com

