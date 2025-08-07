Klassische Melodien und Emotionen: Herbert Wüschers Konzert am 3. September 2025

Herbert Wüschers Konzert „Die vergessenen Unvergesslichen“ am 3. September 2025 auf dem Mainzer Domplatz verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Musikliebhaber. Gemeinsam mit seinen talentierten Begleitern wird er Melodien aufführen, die Herzen berühren und Erinnerungen wecken. Der kostenfreie Eintritt bietet eine einmalige Gelegenheit, diese magischen Momente zu genießen.

Mittwoch, den 3. September 2025, um 19:00 Uhr auf dem Domplatz in Mainz

Herbert Wüscher, der bekannte und leidenschaftliche Tenor vom Mainzer Domplatz, kehrt nach den erfolgreichen Konzerten bei „Mainz lebt auf seinen Plätzen“ im Jahr 2024 erneut zurück auf die Bühnen der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Letztes Jahr begeisterte er dort gemeinsam mit Yannick Zirngibl am Klavier mit dem Programm „Klassiker zum Träumen und Genießen“ und feierte in einem weiteren Konzert sein Comeback sowie sein Bühnenjubiläum mit einem unvergesslichen Auftritt mit Werken aus seinem 1. Album „Number One“. Auch auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt bewegte er gemeinsam mit Yannick Zirngibl das Publikum mit gefühlvollen Interpretationen bekannter Weihnachtsklassiker.

In diesem Jahr präsentiert Herbert Wüscher sein aktuelles Programm „Die vergessenen Unvergesslichen“ im Rahmen von Mainz lebt auf seinen Plätzen, welches er bereits erfolgreich im ZMO Mainz-Bretzenheim vorgestellt hat. Zusammen mit Pianistin Seulgi Cheon und Yannick Zirngibl als Moderator lädt er erneut dazu ein, klassische Volkslieder und Operettenmelodien wie „In einem kühlen Grunde“, „Alle Tage ist kein Sonntag“ und „Dunkelrote Rosen bring‘ ich, schöne Frau“ wieder oder auch neu zu entdecken. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Nur wenige Tage zuvor, am 30. August, tritt Herbert Wüscher im Rahmen einer italienischen Opernnacht im Kurpark Bad Schwalbach auf – ein besonderes Engagement, das er durch den Sieg des 1. Internationalen Romana-Vaccaro- Gesangswettbewerbs 2024 erhielt.

Herbert Wüscher blickt auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurück, die von großer Hingabe zur Musik und beeindruckender Widerstandskraft geprägt ist. Zahlreiche Medien, darunter der SWR, die FAZ und verschiedene regionale Zeitungen, berichteten bereits über seine bewegenden Auftritte. Ursprünglich aus Schweinfurt stammend, führte ihn sein Weg über das Mainfranken Theater Würzburg, das Stadttheater Chemnitz und schließlich ans Hessische Staatstheater Wiesbaden.

Nach einer schweren Fußverletzung, die ihn zunächst stark einschränkte, entdeckte Wüscher die Straßenmusik als neue Bühne. Er machte Opernarien und klassische Stücke für ein breites Publikum zugänglich und erreichte damit große Aufmerksamkeit und Sympathie in Städten wie Mainz, Würzburg, Freiburg, Basel und Salzburg.

Nach weiteren schweren persönlichen Herausforderungen – darunter dem Verlust seines Augenlichts, einer schweren Erkrankung und dem tragischen Tod seiner Lebensgefährtin – feierte der inzwischen erblindete Tenor 2024 sein bewegendes Bühnencomeback in Mainz. Der Sieg beim internationalen Romana-Vaccaro-Wettbewerb markierte dabei einen besonderen Meilenstein seiner Karriere.

Für weiterführende Informationen, Interviews oder Pressetermine stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Video: Herbert Wüscher kehrt zurück – Beitrag der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ (ARD Mediathek)

