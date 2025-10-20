Klappe, die letzte für 2025

ELO ECM-Tour geht nach erfolgreichem Jahr in Winterpause:

Stuttgart, 20.10.2025 – Am 15. Oktober fand im Leonberger Traumpalast die Abschlussvorstellung der diesjährigen ELO ECM-Tour des Herstellers von Software für Enterprise-Content-Management (ECM) statt. Nach insgesamt acht Stationen deutschlandweit geht die beliebte Roadshow in die Winterpause. Rund 2000 Besucher konnte ELO mit seinen Neuheiten rund um die Next-Level-Digitalisierung – auf Basis der ELO ECM Suite 25 – anlocken und verzeichnete damit ein äußerst erfolgreiches Eventjahr.

Mit den Schwerpunktthemen Low-Code, Künstliche Intelligenz (KI) im Dokumentenmanagement sowie Cloud-Services fühlten sich Entscheider, IT-Verantwortliche sowie Fachabteilungsleiter angesprochen. Aber auch die E-Rechnungspflicht, die digitale Rechnungsverarbeitung mit ELO for DATEV und das digitale Vertragsmanagement stießen auf großes Interesse – bergen diese Themen doch enormes Effizienzpotenzial im Arbeitsalltag. Das Programm bot Ansatzpunkte für Unternehmen und Organisationen jeglicher Branche und Größe.

In ihren Fachvorträgen lieferten die ELO Experten geballtes Know-how rund um die Automatisierung von Unternehmensprozessen und die Next-Level-Digitalisierung. Basis hierfür ist das im Juli veröffentlichte Release 25 der ELO ECM Suite. Die auf neuester Low-Code-Technologie basierende Digitalisierungsplattform mit dem integrierten KI-gestützten ELO Assistant bildete den technologischen Schwerpunkt der Tour.

Best Practices fanden großen Anklang

Renommierte Kunden aus den jeweiligen Regionen berichteten in Best Practices vor Ort über ihre Erfahrungen mit der ECM-Software im eigenen Hause – und die daraus resultierenden Vorteile. Konkret ging es beispielsweise um Prozessautomatisierung im HR-Bereich mit der digitalen Personalakte auf Basis von ELO HR Personnel File, die Anbindung von Fachbereichen wie dem Personal- und Vertragswesen an DATEV LODAS mit Hilfe von ELO for DATEV sowie ELO Contract oder die effiziente Prozessgestaltung mit der digitalen Bauakte.

Weitere Themen erstreckten sich von der nahtlosen Verknüpfung mit abas ERP® über die zentrale Bündelung von Wissen mit Hilfe von ELO Knowledge bis hin zur optimal integrierten Systemlösung aus der ELO ECM Suite und SAP. Alle Anwender berichteten übereinstimmend von gesteigerter Effizienz und Transparenz sowie einem beschleunigten Informationsfluss.

Zur optimalen Verarbeitung von E-Rechnungen lieferte der Steuer- und Finanzexperte Dirk-Peter Kuballa wiederum wertvolle Tipps. Und für spezielle Anfragen und/oder Demos hielten die Systemhäuser im Ausstellungsforum die richtigen Ansprechpartner bereit.

„Das Jahr 2025 markiert einen technologischen Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Im Sommer haben wir das bisher größte Release unserer Flaggschiffsoftware veröffentlicht, das für viel Furore gesorgt hat“, so ELO Vertriebsleiter Christoph Hassler. „Die ECM-Tour findet seit jeher großen Anklang – nicht zuletzt aufgrund der von den Kunden präsentierten Best-Practices. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich Projekte im magischen Dreieck zwischen Kunden, Partnern und auch uns als Hersteller dynamisch weiterentwickeln. Daran wollen wir unsere Eventformate auch künftig ausrichten, damit sie weiterhin als wertvolle und einzigartige Plattform wahrgenommen werden.“