Kinderbuch gegen Klimaangst: „Julie und das Fotosüüntese-Dingsbums“ schenkt Mut und Hoffnung

Mit viel Humor, Empathie und kindgerechter Leichtigkeit erscheint Ende 2025 der zweite Band der Julie-Reihe von Elisabeth Annamaria Kleck. Das neue Kinderbuch nimmt die Klimaängste junger Generationen ernst, entschärft mediale Endzeitbilder und zeigt, wie Zuversicht, Zusammenhalt und eigenes Handeln Kindern wieder Sicherheit geben können.

München, Dezember 2025 – Ein Jahr nach ihrem erfolgreichen Erstlingswerk veröffentlicht die Münchner Autorin Elisabeth Annamaria Kleck den zweiten Teil ihrer beliebten Julie-Reihe: „Julie und das Fotosüüntese-Dingsbums“, der Ende 2025 bei tredition erscheint.

Mit „Julie und das Fototsüüntese-Dingsbums“ widmet sich Kleck einem Thema, das viele Kinder und Jugendliche bewegt: der Angst vor der Klimaerwärmung. Mit dem Buch möchte Kleck die oftmals übertriebene Endzeitstimmung in den Medien entschärfen, Ängste junger Leser behutsam relativieren und ihnen stattdessen positive Handlungsmöglichkeiten und Mut zum eigenen Tun aufzeigen.

„Mir war wichtig zu zeigen, dass der Einsatz vieler junger Klimaaktivisten aus echter Sorge um ihre Zukunft entsteht. Sie haben verinnerlicht, dass die Erde durch die Erwärmung ihre Lebensgrundlage verlieren könnte – und es ist unsere Aufgabe, sie mit diesen Ängsten nicht allein zu lassen“, sagt Elisabeth Annamaria Kleck über ihr neues Buch.

Mit Sprachwitz, Situationskomik und einer kindgerechten Leichtigkeit gelingt es Kleck, ernste Themen wie Klimaangst, Verantwortung und Hoffnung in eine Geschichte zu verweben, die sowohl Kinder als auch Erwachsene berührt. Ein humorvolles und herzerwärmendes Kinderbuch über Klimaangst, Mut und Zusammenhalt:

Als die 6-jährige Julie vom Klimawandel erfährt, vergeht ihr fast der Appetit auf ihre heißgeliebten Pfannkuchen: Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände – ist unsere Erde bald nicht mehr bewohnbar? Für Julie steht fest: Sie muss dem Kohlendioxid-Dingsbums den Kampf ansagen! Gemeinsam mit ihrer großen Schwester Mona und Fußballfreund Niklas schmiedet sie einen geheimen Plan. Doch was, wenn die Erwachsenen sie nicht ernst nehmen? Dann fängt der Papa auch noch an, Bayerisch zu reden, wenn er sich aufregt – vor allem Julies verrücktes Missgeschick lässt den Papa erst so richtig bayerisch werden …

Das Buch richtet sich an Kinder ab 6 Jahren, eignet sich aber auch zum gemeinsamen Vorlesen in Familien, Vorschulen und Schulen.

Über die Autorin

Elisabeth Annamaria Kleck, 1983 in München geboren, ist studierte Germanistin, Online-Redakteurin, Autorin und gilt als „Helikopter“ geoutete Mama von zwei Kindern. 2015 gab sie mit dem Roman „Des Friedens Unruhen“ ihr Debüt. 2024 folgte ihr erstes Kinderbuch „Julie und das Sooschl-Midia-Dingsbums“. Mit ihrem im Jahr 2025 veröffentlichten Titel „Julie und das Fotosüüntese-Dingsbums“ versucht Elisabeth Annamaria Kleck auf die Folgen der ständigen Klima-Thematisierung bei Kindern aufmerksam zu machen. Elisabeth Annamaria Kleck schreibt mit viel Empathie und Humor über Themen, die Kinder bewegen – und Erwachsene zum Nachdenken bringen.

Kurzzusammenfassung:

Die Münchner Autorin Elisabeth Annamaria Kleck veröffentlicht Ende 2025 mit „Julie und das Fotosüüntese-Dingsbums“ den zweiten Band ihrer erfolgreichen Julie-Kinderbuchreihe bei tredition. Das humorvolle Buch greift kindgerecht die verbreitete Klimaangst auf und zeigt jungen Leserinnen und Lesern Mut, Hoffnung und konkrete Handlungsmöglichkeiten jenseits medialer Endzeitstimmung. Mit Sprachwitz, Wärme und einer berührenden Geschichte richtet sich das Buch an Kinder ab sechs Jahren und eignet sich besonders zum gemeinsamen Lesen in Familien, Kitas und Schulen.

