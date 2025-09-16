KI-Assistent verbessert Kundenservice und Erreichbarkeit

Christian Florschütz präsentiert neue Website mit ROI-Rechner und live testbarer KI-Lösung für Telefon und Chat.

Freilassing, 16. September 2025

Viele Unternehmen in Deutschland verlieren täglich Aufträge durch verpasste Anrufe oder mangelnde Erreichbarkeit. Interim Manager des Jahres 2025, Christian Florschütz, macht diese Lücke jetzt sichtbar – und bietet eine sofort einsetzbare Lösung: Auf der neuen Plattform KI-Assistent.florschuetz-consulting.de

können Entscheider live einen KI-Voicebot und Chatbot testen und mit einem integrierten ROI-Rechner ihr eigenes Umsatzpotenzial berechnen.

Das Problem: Verpasste Anrufe, verlorene Umsätze

Ob im Handwerk, Gesundheitswesen oder in der Immobilienbranche – überall zeigt sich das gleiche Muster: Kunden rufen an, aber niemand hebt ab. Jede nicht angenommene Anfrage bedeutet Umsatzverlust und die Gefahr, dass der Kunde dauerhaft zur Konkurrenz abwandert. Gleichzeitig sind Mitarbeitende überlastet und nicht in der Lage, rund um die Uhr erreichbar zu sein.

Die Lösung: Digitale Assistentin „Lisa“

Die Plattform bietet Unternehmen die Möglichkeit, KI-Assistenten sofort zu erleben:

Voicebot (Telefon): nimmt Anrufe entgegen, beantwortet Fragen, vereinbart Termine – 24/7.

Chatbot (Website): reagiert in Echtzeit auf Kundenanfragen und generiert Leads.

DSGVO-konform: vollständig datenschutzgerecht für den Einsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sofort einsatzbereit: keine langen IT-Projekte, sondern direkt testbar.

ROI-Rechner: Ausfall sichtbar machen, Gewinn berechnen

Ein Highlight der Website ist der ROI-Rechner, mit dem Unternehmen ihr individuelles Potenzial sofort berechnen können. Anhand von Parametern wie Mitarbeiterzahl, Anrufvolumen, Erreichbarkeitsquote und durchschnittlichem Umsatz pro Anruf wird transparent:

Wie hoch ist der aktuelle Umsatzverlust durch verpasste Anrufe?

Wie schnell rechnet sich eine KI-Lösung?

Welchen ROI können Unternehmen realistisch erwarten?

Beispiel: Zwei Mitarbeitende, zehn Anrufe pro Tag und eine Erreichbarkeit von 80 % bedeuten 96.000 EUR Umsatzverlust pro Jahr. Mit KI sinken die Kosten deutlich, der ROI liegt bei über 380 %.

„Viele Führungskräfte ahnen, dass ihnen Anrufe entgehen – aber erst der ROI-Rechner zeigt die Dimension schwarz auf weiß. Damit wird klar: Wer auf KI setzt, verhindert nicht nur Verluste, sondern steigert aktiv den Gewinn“, erklärt Christian Florschütz.

Testen statt nur lesen

Das Besondere: Unternehmen müssen die Vorteile nicht abstrakt nachvollziehen – sie können die digitale Assistentin Lisa direkt auf der Website testen, telefonisch oder im Chat. So erleben Entscheider in Echtzeit, wie sich ein KI-gestützter Kundenservice anfühlt.

Plattform: https://ki-assistent.florschuetz-consulting.de/

Über Christian Florschütz:

Christian Florschütz ist Interim Manager des Jahres 2025 (DÖIM) und Spezialist für Service-Entwicklung, ESG und KI im Kundenservice. Als Inhaber der Florschütz Consulting unterstützt er Start-ups und etablierte Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, ihre Kundenservice-Strategien zu optimieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Seine Expertise ist besonders gefragt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, wenn Service-Exzellenz über Finanzierungserfolg entscheidet.

