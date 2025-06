Kevin Dühr absolviert Auditoren-Ausbildung nach ISO 20121

Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement

Kevin Dühr, Projektmanager mit Schwerpunkt auf der Begleitung von ISO 20121-Prozessen bei der CSR-Agentur 2bdifferent, absolviert eine Auditoren-Ausbildung bei GUTcert und hat kürzlich das dritte Ausbildungsmodul erfolgreich abgeschlossen.

Ob Messe, Festival, Konzert oder Konferenz – Veranstaltungen sind mit einem hohen Ressourcenverbrauch verbunden. Nachhaltigkeit wird daher zu einem immer wichtigeren Thema in der Eventbranche. Der international anerkannte Standard ISO 20121 bietet Veranstaltern ein glaubwürdiges Instrument, um ihre Nachhaltigkeitsleistungen gegenüber Kunden, Behörden und der Öffentlichkeit nachzuweisen.

Ein zertifiziertes Nachhaltigkeitsmanagementsystem wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Umso wichtiger ist die fundierte interne Vorbereitung auf das abschließende externe Audit. Im dritten Modul der GUTcert-Ausbildung lernen Teilnehmende nach dem Leitfaden ISO 19011, wie interne Audits professionell geplant, durchgeführt und ausgewertet werden.

Auch 2bdifferent setzt konsequent auf Qualifizierung: Kevin Dühr, Projektmanager mit Schwerpunkt auf der Begleitung von ISO 20121-Prozessen, hat kürzlich das dritte Ausbildungsmodul erfolgreich abgeschlossen. In seinem Erfahrungsbericht schildert er: „Das zweitägige Online-Seminar war für mich ein zentraler Schritt auf dem Weg zum Auditor. Besonders die praxisnahen Übungen und Rollenspiele halfen mir, typische Auditsituationen zu meistern und auch in schwierigen Gesprächssituationen souverän zu bleiben. Viele der Inhalte konnte ich direkt in meine Arbeit übertragen – etwa bei der strukturierten Vorbereitung von Audits oder der kritischen Reflexion interner Abläufe. Das Seminar hat mich sowohl fachlich als auch persönlich weitergebracht und gibt mir mehr Sicherheit, um Nachhaltigkeit in Veranstaltungen messbar zu machen.“

Mit Kevin Dühr ist bereits der fünfte Mitarbeitende aus dem 2bdifferent Team für die Anforderungen der ISO 20121 ausgebildet. Wichtig ist dabei: 2bdifferent bildet sein Team nicht aus, um selbst zu zertifizieren – sondern um Kunden aus der Veranstaltungsbranche gezielt und praxisnah auf den abschließenden Zertifizierungsprozess vorzubereiten. Der geschulte Blick eines Auditors hilft dabei, typische Schwachstellen im Vorfeld zu erkennen und zu beheben. So unterstützt 2bdifferent seine Kunden mit hoher Kompetenz dabei, alle Normanforderungen konform umzusetzen – und schafft die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches externen ISO 20121:2024-Zertifizierungsaudit durch ein Zertifizierungsunternehmen.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

2bdifferent GmbH & Co. KG

Roßmarktstraße 29

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de