KESCH kommt nach Deutschland

Daniel Hilf übernimmt Leitung von KESCH Brand Experience Germany

Die österreichische Agentur KESCH Event & Promotion GmbH treibt ihre internationale Expansion voran und gründet mit der KESCH Brand Experience Deutschland GmbH eine eigene Tochtergesellschaft mit Sitz in München. Mit dem Schritt stärkt KESCH seine Präsenz im deutschen Markt und positioniert sich einmal mehr als Impulsgeber für erlebbare Markenkommunikation – insbesondere in einer zunehmend KI-dominierten und austauschbaren Marketingwelt.

Die Leitung der neuen Gesellschaft übernahm Daniel Hilf als CEO und Co-Founder. Der erfahrene Experte für Live-Kommunikation und Marketing verantwortet den Aufbau eines lokalen Projektteams in München und greift gleichzeitig auf die etablierten Strukturen der KESCH-Standorte in Wien und Zürich zurück.

Für das Start-up bringt Daniel Hilf einiges mit. Er verfügt über einen Executive MBA mit Stationen in München und Berkeley und war zehn Jahre bei der Agentur Schachzug tätig – zuletzt als Chief Operating Officer.

„Wir leben Marken und verstehen uns als ihr Botschafter. Die Gründung unseres eigenständigen deutschen Unternehmens ist der nächste konsequente Schritt in der Entwicklung unserer Brand Experience Company“, erklärt Thomas Kenyeri, der KESCH 2011 gemeinsam mit Lukas Schütz gegründet hat. Gemeinsam mit den Mitgesellschaftern René Leist-Nemeth und Mario Flieger entschieden sie sich für Daniel Hilf als neuen Partner für Deutschland – „weil Philosophie und Denkweise einfach zusammenpassen.“

KESCH betreut nationale und internationale Marken insbesondere aus den Bereichen FMCG, Telekommunikation, Beauty, Fashion und Lifestyle. Zu den Auftraggebern zählen unter anderem Coca-Cola, A1 Telekom Austria, Nespresso, Huawei, got2b, Generali, ÖBB, Schlumberger und Pernod Ricard.

Das Leistungsspektrum reicht von Live-Events, Promotions, Roadshows und Messeauftritten bis hin zu digitalen und immersiven Formaten – inklusive VR, AR, Metaverse-Events und In-Game-Platzierungen. Ziel ist es, über alle Kanäle hinweg kohärente, multisensorische Markenerlebnisse zu schaffen.

KESCH Germany ist Teil der KESCH Group mit Standorten in Wien, Zürich und München sowie spezialisierten Tochtergesellschaften wie unter anderen die KEJOB GmbH für Personalbereitstellung.

Für ihre Leistungen wurde die Agentur mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Austrian Event Award und dem BEA World Award. 2024 wurde Co-Gründer Lukas Schütz zudem als „Brand Experience CEO of the Year“ geehrt. KESCH engagiert sich darüber hinaus aktiv für nachhaltige Eventlösungen und trägt das österreichische Umweltzeichen für Green Meetings und Events.

KESCH macht Marken erlebbar – live, digital und immersiv. Die österreichische Agentur ist nun auch in Deutschland mit Daniel Hilf als CEO und Co-Founder der KESCH Brand Experience Germany GmbH vertreten. Das auf Markenerlebnisse spezialisierte Unternehmen bietet ein umfangreiches Spektrum an Leistungen in der Live- und Digitalkommunikation. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen wie Henkel, Coca-Cola, Nespresso, Strabag, Schlumberger oder auch der ORF.

Ansprechpartner: Daniel Hilf

Tölzer Straße 30a

D-82031 Grünwald

Tel.: +49 89 693 141 101

Email: daniel.hilf@kesch.com

Internet: www.kesch.com