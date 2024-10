Kermi Wärmepumpen – kostenloses Service- und Garantiepaket für 7 Jahre Sicherheit

Für seine x-change dynamic Wärmepumpen bietet Kermi aktuell ein kostenloses Service- und Garantiepaket im Wert von 3.000 Euro – und damit zusätzliche Sicherheit für Fachpartner und Wohnungswirtschaft: Über einen Zeitraum von sieben Jahren umfasst dieses Paket eine Komplettgarantie inklusive Reparaturen, regelmäßigen Wartungen sowie Effizienzanalysen durch den Kermi Werkskundendienst.

Die Kermi Wärmepumpen – allen voran die hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro – stehen für modernste Technik sowie höchste Effizienz und eignen sich mit unterschiedlichen Leistungsklassen sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung.

Überzeugender Mehrwert: Umfangreicher Service und Sicherheit

Bei der Beratung rund um den Produktkauf sowie bei der Inbetriebnahme unterstützt der Raumklima-Spezialist Kermi die Wohnungswirtschaft mit vielfältigem Infomaterial und Serviceleistungen. Erweitert wird dieses Angebot aktuell durch ein kostenloses Garantie- und Servicepaket im Wert von 3.000 Euro.

Es verlängert die Garantie für die x-change dynamic pro auf sieben Jahre und umfasst sämtliche Reparaturen in diesem Zeitraum (Verschleißteile wie bspw. Filter ausgenommen). Darüber hinaus sind die Inbetriebnahme, zwei Wartungen und drei Effizienzanalysen via Fernwartung durch den Kermi Werkskundendienst enthalten. Diese umfangreichen Leistungen tragen zu einem effizienten Betrieb der Wärmepumpe bei und bedeuten langfristige Sicherheit.

Die Kermi Wärmepumpen-Garantieaktion ist gültig bis 30.06.2025 für alle x-change dynamic Modelle. Mehr Infos zur Aktion sowie zu den Garantie- und Servicebedingungen unter www.kermi.com/garantiepaket

Als Unternehmen der Arbonia AG und international ausgerichteter Produzent zählen wir heute zu den führenden Herstellern in Europa, sowohl im Heiztechnik – als auch im Duschbereich. Mit ca. 1300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Niederbayern, zwei Produktionsstandorten und weltweiter Marktpräsenz. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen.

