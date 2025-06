Kentucky Colonels: Ein Symbol für Bürgerengagement und soziale Verantwortung

Die Auszeichnung als Kentucky Colonel steht für herausragendes Engagement und soziale Verantwortung. Alle Mitglieder von Kentucky Colonels Switzerland setzten sich leidenschaftlich dafür ein, positive Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Hierbei wird das Erbe dieser prestigeträchtigen Organisation in die Schweiz getragen.Nach mehreren Jahren der Vorbereitung wurde der Schweizer Verein Kentucky Colonels Switzerland offiziell als Chapter der Honorable Order of Kentucky Colonels (HOKC) anerkannt. Damit übernimmt die Organisation eine repräsentative Rolle für den traditionsreichen Orden im Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Die Gründung und Leitung des Chapters erfolgt durch Col. Stephan U. Breu aus Taegerschen im Kanton Thurgau. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist eine aktive Mitgliedschaft mit Auszeichnung innerhalb der Honorable Order of Kentucky Colonels. Der Verein vereint Persönlichkeiten, die sich dem Dienst am Gemeinwohl sowie internationalem Engagement verpflichtet fühlen.

Col. Stephan U. Breu wurde im Jahr 2017 von Gouverneur Matthew G. Bevin zum Kentucky Colonel ernannt – der höchsten zivilen Ehrung des US-Bundesstaates Kentucky. Die Auszeichnung erfolgte in Anerkennung seines langjährigen philanthropischen Engagements zur nachhaltigen Unterstützung benachteiligter Gemeinschaften sowie zur Förderung von Bildung in der Schweiz, in Afrika, Südostasien und den USA – insbesondere im Commonwealth of Kentucky.

Die Ernennung zum Kentucky Colonel wird durch den Gouverneur des Bundesstaates Kentucky im Namen des Commonwealth verliehen. Mit der Kommission wird der Ehrentitel „Colonel“ sowie das Prädikat „Honorable“ durch sogenannte Letters Patent offiziell ausgesprochen. Der Titel ist ein Ausdruck besonderer Verdienste um die Gesellschaft und des Engagements für das Gemeinwohl. Kentucky Colonels gelten darüber hinaus als inoffizielle Botschafter für die Kultur, Werte und Traditionen des Bundesstaates Kentucky.

Die Honorable Order of Kentucky Colonels wurde im Jahr 1933 während der Weltwirtschaftskrise unter Gouverneur Ruby Laffoon ins Leben gerufen und 1957 als gemeinnützige Organisation eingetragen. Die HOKC engagiert sich seither in vielfältigen sozialen Projekten – von Bildungsförderung über Geschichtspflege bis hin zu humanitärer Hilfe in Kentucky.

Mit der Gründung von Kentucky Colonels Switzerland wird dieses Engagement erstmals systematisch auf die Schweiz ausgeweitet. Der Verein plant, durch gemeinnützige Initiativen und interkulturellen Austausch den Geist und die Werte des Commonwealth of Kentucky auch international zu fördern.

