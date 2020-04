Kensingfield: Die Werbeagentur für Bäckereien

Ihre Wunschwerbung bei Kensingfield mit vielen Optionen einfach online auf Rechnung buchen

Kensingfield kriegt”s gebacken: Werbeagentur für Bäckereien

Früh auf, bienenfleißig, aber dafür oft etwas werbefaul: Bäckereien. Wo das Kerngeschäft Brot mit Laib und Seele heißt, schlägt das Herz in der Backstube. Der Wettbewerb ist hart, mit Konkurrenz an jeder Ecke und Brot und Brötchen im Überfluss. Gute Gründe, am Image zu backen: Ab sofort engagiert sich Kensingfield für erfolgreiche Bäckerwerbung. Credo: In schnellen Schritten zum professionellen Premium-Auftritt!

Präsenz vor Ort stärken: Full-Service für Bäckereien

Nicht lange reden, machen: Nach dieser Leitlinie bedient die Full-Service-Agentur bereits zahlreiche (Handwerks-)Branchen. Typisch für Kensingfield ist der ortsunabhängige Kontakt – ausschließlich online, via Bestellplattform, Videochat und Telefon. Geht das nicht zu Lasten der Qualität? Im Gegenteil, so Geschäftsführer Gerard Cammu: “Schlanke Strukturen und überzeugende Kreativleistung sind kein Widerspruch. Und wie gutes Brot braucht Qualität auch bei uns ihre Zeit – aber wir nutzen sie einfach effizienter.” Doch was brauchen Bäckereien 2020? Präsenz und maximale Sichtbarkeit vor Ort genießen Priorität – vom Kundenstopper über Gestaltung für das Schaufenster bis zum Lieferfahrzeug. Entsprechend gestaltet die Werbeagentur auch Material für Veranstaltungen und Handwerksmessen, Plakate, Giveaways, Broschüren und Flyer. Full-Service heißt außerdem, die Handwerksbäckerei nicht nur in Tagespresse und Fachzeitschrift zu positionieren, sondern auch Lust auf digitale Brötchen zu machen – per Klick auf eine einladende Webpräsenz.

Wissen, was es kostet: Werbemaßnahmen online kalkulieren

Das Kensingfield-Kreativspektrum richtet sich an alle – von der Kleinbäckerei mit winzigem Ladengeschäft über den Bäckereibetrieb mit regionalen Filialen bis zu Großbäckereien, die für Supermärkte produzieren. Wie kommt der Bäcker zum Banner, praktischen Selfmailer oder leckeren Speisekarte? Indem er professionelle Gestaltung online selbst bestellt – in wenigen simplen Schritten, ohne überflüssigen Schnickschnack. Ist die gewünschte Leistung aus der übersichtlichen Optionen-Box ausgewählt, erscheint sofort der Festpreis – ab in den Einkaufskorb mit dem neuen Lieferwagen-Design! Auch zahlreiche Zusatzoptionen lassen sich separat berechnen. Und dann? Weiß Kensingfield, was gebraucht wird – und macht sich direkt ans Werk. Ein Konzept, das es auch Inhabern mit kleinerem Budget erlaubt, sich mittels Website, Onlineshop und Corporate Identity mit Wiedererkennungswert auf jedem Endgerät zu positionieren. Und gefunden zu werden – um nicht zuletzt als Brötchengeber neues Personal zu gewinnen. Oder Kundenfragen zu beantworten wie: Was ist drin in meinem Lieblingsbrot? Bekomme ich eure Brötchen, Schrippen, Semmeln und Rundstücke auch sonntags?

Werbung für das Handwerk: Nur zahlen, was gebraucht wird

Das Besondere: Marketing-Entscheider von Bäckereien in Deutschland, Österreich oder aus der Schweiz müssen sich bei Kensingfield nicht zeitraubend zu physischen Treffen in Richtung repräsentativer Gründerzeit-Räumlichkeiten inklusive Stuckdecke aufmachen. Denn genauso persönlich, aber smarter, weil zeitsparend und günstig, geht es über Skype™-Chat Meetings, per E-Mail und am Telefon. Kensingfield hat 24/7 geöffnet und ist ansprechbar für Kunden weltweit. Briefings, die vom Hundertsten ins Tausendste gehen? Hier nicht, weil zügige, treffsichere Arbeit im Vordergrund steht. Denn Bäcker sind Handwerker – und wünschen sich verlässlich kalkulierbare Preise, ohne versteckte Kosten, ohne Langzeitbindung. Die Zahlung per Paypal wird mit Rabatten honoriert; auch Neukunden zahlen auf Rechnung. Diese Full-Service-Agentur lässt Kunden die Wahl, jede Leistung nach aktuellem Bedarf einzeln und zum günstigen Festpreis zu buchen oder längerfristig mit Kensingfield zu arbeiten. Hier nimmt Kensingfield das bisherige Marketing in den Blick, um ein frisches Make-Over auf Augenhöhe mit dem Kunden zu entwickeln. Dieser zahlt dank Halbpreis-Abo nur die Hälfte des Grundpreises.

Wann ist es fertig? Der Kunde wählt das Tempo

Anforderungen, Vorlagen, Texte und Bilder für Print oder Web sind da? Los geht”s. Die Zeit bis zum ersten Layout rangiert von 24 Stunden bis zu 10 Arbeitstagen. Anschließend stehen bis zu drei Entwürfe zur Wahl, von denen Kensingfield einen weiterentwickelt. Ist das Gesamtlayout fertig, kann die Zeit für Änderungsläufe ebenfalls individuell gewählt werden. Geändert wird, bis alles passt! Und weil diese Werbeagentur weiß, dass zu viele Bäcker nur den Teig verderben, setzt Kensingfield stets auf feste Ansprechpartner: Wer das Projekt gestaltet, berät auch dazu. Internationale Werbung mit Übersetzung in 66 Sprachen rundet das umfangreiche Kensingfield-Programm ab.

Innovationstreiber Kensingfield: Bäckereien unterstützen

Die Resonanz gibt Agenturleiter Gerard Cammu Recht, der inzwischen auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurückblickt. Zeitgemäße Full-Service-Gestaltung für zahlreiche (Handwerks-)Branchen ist das tägliche Brot von Kensingfield, Köln. Innovationskraft, die der Initiative Mittelstand den Preis Best of 2016 für die ausgeklügelte Kalkulations- und Bestellplattform wert war. Weil sie es erlaubt, jeden Gestaltungsauftrag online mit allen Kosten zu kalkulieren. Ein Angebot, das darüber hinaus immer wieder mit Sonderkonditionen und Rabatten glänzt. Jetzt holt die Werbeagentur nach Dachdeckern und Optikern auch die Bäckereien mit ins Boot. Warum? Gerard Cammu: “Bäckereien heute müssen kämpfen – und sollten sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen! Dabei möchte Kensingfield unterstützen. Mit uns können auch Kleinbetriebe mit eigener Herstellung geschmackvoll und modern für Ihre Produkte trommeln – z. B. Zeitungsanzeigen zugunsten von Social Media wie Facebook zurückfahren etc.”

Bäckereien: Wandel aktiv gestalten

Premiumleistung, für die das Cammu-Team aus Mediengestaltern für Digital und Print plus zahlreiche kompetente Freelancer stehen. Kensingfield lädt Traditionsbetriebe ein, als Marke erfolgreicher Teil des Wandels einer Branche zu sein, die sich frisch aufstellt und von der Bäckerei zum attraktiven Gastronomietreffpunkt wird – sympathisch und unverwechselbar!

Mehr Informationen:

https://www.kensingfield.com/baeckereien.html

