“Die Wahl war eine Zerreißprobe, welche die Menschen in ihrem Innersten erschütterte. Sie mussten abwägen, welche Gefahr sie als geringer empfanden und welche Ideologie weniger schrecklich erschien.” aus: “Allahu Akbar – Europa im Sturm des Islam” von Dantse Dantse

Dantse Dantses Zukunftsroman – Wird die Bedrohung real?

Europa vor dem Kollaps: Islamismus und Rechtsextremismus spalten den Kontinent. Das prophezeit Dantse Dantse in seinem Roman „Allahu Akbar – Europa im Sturm des Islams“. Er zeigt eine Zukunft, in der die Freiheiten und Werte Europas von beiden Extremen angegriffen werden. Europa muss sich entscheiden: Für die Demokratie und die offene Gesellschaft oder für die extremistischen Lager? Die politische Krise Europas ist heute schon real. Die Covid-Krise hat das Vertrauen vieler in die Politik zerstört. Sie fühlen sich von den etablierten Parteien nicht gesehen und flüchten sich in radikale Ideologien. Ob links, rechts oder islamistisch: Diese Gruppen versprechen einfache Lösungen für komplexe Probleme. Sie säen Hass und Angst und untergraben die Rechtsstaatlichkeit. Um dagegen anzukommen, muss sich die etablierte Politik endlich den Sorgen und Ängsten der Bevölkerung widmen, statt sich in Machtkämpfen zu verstricken.

Deutschland im Fokus: Islamismus und Rechtsextremismus fordern die Politik heraus

Die beiden bedrohlichen Kräfte, der Islamismus und der Rechtsextremismus, stellen Deutschland vor große politische Herausforderungen. Das zeigte sich besonders, als ein Bericht über ein Treffen von Neonazis mit Politikern verschiedener Parteien in Potsdam öffentlich wurde. Dieses Treffen löste eine anhaltende Welle von Protesten gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland aus.

Auch der Protest, den der Israel-Palästina-Konflikt, ausgelöst hat, zeigt dies deutlich. So haben einige Teilnehmer*innen von Pro-Palästina Demonstrationen im letzten Jahr ein Kalifat in Deutschland gefordert. Der Bürgermeister von Essen verurteilte diese Parole als unerträglich. Dies nutzte eine rechte Partei, um das Thema in einer Aktuellen Stunde im Bundestag zu diskutieren. In dieser Diskussion verteidigten die etablierten Parteien die Integration, den Kampf gegen den Extremismus und den Schutz der Religionsfreiheit. Sie betonten, dass die meisten Muslime in Deutschland die demokratischen Werte und das Grundgesetz respektieren. Außerdem warfen sie der rechten Partei vor, die Gesellschaft zu spalten und zu verängstigen. Sie warnten vor dem Erstarken rechtsextremer Gruppen, die genauso gefährlich wie der Islamismus sind.

Europa muss sich gegen Islamismus und Rechtsextremismus wehren

Islamismus und Rechtsextremismus sind die doppelte Bedrohung für Europa. Während der Islamismus einen Kalifatstaat in Deutschland errichten will, der die Freiheit und die Vielfalt unterdrückt, will der Rechtsextremismus die Vielfalt und die Toleranz in unserer Gesellschaft zerstören. Die Debatte im Bundestag und die aktuelle Demonstrationswelle gegen Rechts zeigen, dass der Extremismus in Deutschland noch lange für Konflikte sorgen wird.

Europa muss sich wehren: Gegen den Hass, gegen die Hetze, gegen die Extremisten. Für die Demokratie, für die offene Gesellschaft, für Europa.

Diese Beitrag dient keiner politischen Zugehörigkeit des Verlags, sondern ist lediglich als zusätzlicher Mehrwert anzusehen. Wir wollen damit informieren und hinterfragen und keine Seite wählen!

