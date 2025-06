KAISERSCHOTE präsentiert neue Catering-Kollektionen

Kölner Caterer richtet 30 Prozent mehr Hochzeiten mit neuen Angeboten aus

Mit Agilität und Kreativität reagiert KAISERSCHOTE Event Catering auf die herausfordernde Marktlage in der Eventbranche und präsentiert seine jüngsten Buffet-, Menü- und BBQ-Kollektionen. „Herzstück“ und „Glanzstück“ heißen die neuen kulinarischen Angebote für Frühling/Sommer, Herbst/Winter, Mediterran sowie „Futtern wie bei Muttern“. Die KAISERSCHOTE reagiert damit konsequent kundenorientiert auf die veränderten Nachfragegewohnheiten im B2C-Markt und bietet ein Angebot, das sich durch Innovation, Qualität und Kreativität zu einem günstigen Einstiegspreis auszeichnet und bereits erste Erfolge zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte KAISERSCHOTE im Bereich Hochzeitscatering eine Umsatzsteigerung von über 30 Prozent in den ersten Monaten des Jahres verzeichnen.

Die neuen Buffetkollektionen „Herzstück“ und „Glanzstück“ gibt es für jeden Anlass. Das „Herzstück“ enthält alle Essentials, die ein vollwertiges, geschmackvolles und auf das Wesentliche konzentriertes Buffet auszeichnen. Das „Glanzstück“ besticht durch große Vielfalt und aufwendig zubereitete Speisen für den besonderen Anlass. Modularität wird groß geschrieben. Die Kundinnen und Kunden wählen aus den Basisarrangements und verfeinern diese nach Belieben mit Upgrades und Austauschmöglichkeiten zu ihrem persönlichen Traumbuffet. In enger Absprache mit dem kreativen Beratungsteam entsteht so ein individuelles Menü, das genau zu ihrer Veranstaltung passt. „Unsere Erfahrung zeigt, dass die besten Buffets oft im Dialog mit dem Kunden entstehen – dieses Prinzip der gemeinsamen Planung zieht sich durch alle Neuerungen“, erklärt André Karpinski, Gründer und Geschäftsführer von KAISERSCHOTE, das neue Angebot, das für jedes Budget etwas bereithält und trotz des hohen Anspruchs bewusst skalierbar ist.

Ein hochwertiges Buffet ist bereits für unter 30 Euro realisierbar, ohne auf kulinarische Finesse verzichten zu müssen. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, denn das „Glanzstück“-Sortiment bietet raffinierte Kreationen und extravagante Genüsse, die Gourmets begeistern. Ob zwanglose Gartenparty oder exklusives Galadinner: Mit Hilfe des modularen Baukastensystems ist die KAISERSCHOTE jederzeit in der Lage, Veranstaltungen jeder Art kulinarisch maßzuschneidern – immer mit dem Ziel, mit den neuen Kollektionen höchste kulinarische Qualität für jede Veranstaltungsgröße und jedes Budget zu bieten.

Eine weitere Besonderheit der neuen KAISERSCHOTE Kollektionen ist die Ausrichtung auf unterschiedlichste Gästestrukturen und Stimmungen. Vom ungezwungenen BBQ im sommerlichen Garten bis zur eleganten Hochzeitstafel in Weiß – das Portfolio bietet für jedes Ambiente die passende Lösung. Die Themenlinien Frühling/Sommer, Herbst/Winter und Mediterran greifen saisonale Besonderheiten und beliebte Länderküchen auf, so dass die Gäste immer frisch und authentisch genießen können. Mit dem nostalgisch-regionalen Angebot „Futtern wie bei Muttern“ wiederum bedient der Kölner Caterer die Sehnsucht nach traditioneller Hausmannskost und gemütlicher Vertrautheit.

Der kulinarische Genuss geschieht mit gutem Gewissen, denn Nachhaltigkeit steht bei allen neuen Kollektionen im Fokus. Regionale Zutaten werden bewusst ausgewählt, um lange Transportwege zu vermeiden und die Frische der Produkte zu garantieren. Auch die Reduzierung von Food Waste steht im Fokus: Durch genaue Planung, flexible Portionsgrößen und die Möglichkeit, Reste sinnvoll zu verwerten, werden Abfälle minimiert. In der Logistik setzt die KAISERSCHOTE ebenfalls auf Nachhaltigkeit – sei es durch eine optimierte Tourenplanung zur Reduktion von Emissionen oder durch den Einsatz von umweltfreundlichen Verpackungen und Mehrwegsystemen.

„Nachhaltiges Handeln ist für uns genauso wichtig wie kulinarische Exzellenz“, erklärt André Karpinski und betont: „Die neue Buffet- und Menükollektion ist daher nicht nur ein Feuerwerk an Geschmack und Kreativität, sondern auch ein Schritt in eine grünere Zukunft des Eventcaterings. Ob private Feier im kleinen Kreis oder große Firmenveranstaltung: Mit KAISERSCHOTE können sich Kunden auf unvergessliche Genussmomente freuen. Die neuen Kollektionen laden dazu ein, gemeinsam zu feiern, zu genießen und positiv in die Zukunft zu blicken.“

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

KAISERSCHOTE Event Catering GmbH

Donatusstraße 141

50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: André Karpinski

T. 0 22 34 / 99 802-0

F. 0 22 34 / 99 802-22

eMail: genuss@KAISERSCHOTE.de

Internet: www.KAISERSCHOTE.de und www.digital-catering.de